NBA／名記曝火箭若無法簽下哈登 會改追求厄文等球星

火箭隊擁有大量薪資空間，傳出休賽季將在自由市場引進資深球員，不過頭號目標哈登（James Harden）仍在76人和火箭間猶豫中，因此他們將尋找備案，厄文（Kyrie Irving）被視為人選之一。

據NBA資深記者史坦（Marc Stein）指出，「我聽說如果火箭無法吸引哈登離開費城，回到休士頓，他們計畫追求獨行俠後衛厄文。」

「獨行俠仍是聯盟唯一有明確興趣簽下厄文的球隊，但如果哈登留在76人，火箭被越來越多消息人士認為是一支能加入追求厄文的球隊」史坦說。

火箭很明顯想增進重建速度，史坦也點出多位火箭有意人選，包括暴龍後衛范佛利特（Fred VanVleet）、籃網射手強森（Cameron Johnson）、灰熊前鋒布魯克斯（Dillon Brooks）、公鹿隊米道頓（Khris Middleton）及洛佩茲（Brook Lopez）。