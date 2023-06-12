NBA／名記曝火箭若無法簽下哈登 會改追求厄文等球星
火箭隊擁有大量薪資空間，傳出休賽季將在自由市場引進資深球員，不過頭號目標哈登（James Harden）仍在76人和火箭間猶豫中，因此他們將尋找備案，厄文（Kyrie Irving）被視為人選之一。
據NBA資深記者史坦（Marc Stein）指出，「我聽說如果火箭無法吸引哈登離開費城，回到休士頓，他們計畫追求獨行俠後衛厄文。」
「獨行俠仍是聯盟唯一有明確興趣簽下厄文的球隊，但如果哈登留在76人，火箭被越來越多消息人士認為是一支能加入追求厄文的球隊」史坦說。
火箭很明顯想增進重建速度，史坦也點出多位火箭有意人選，包括暴龍後衛范佛利特（Fred VanVleet）、籃網射手強森（Cameron Johnson）、灰熊前鋒布魯克斯（Dillon Brooks）、公鹿隊米道頓（Khris Middleton）及洛佩茲（Brook Lopez）。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言