NBA／金塊3比1領先不敢掉以輕心 教頭馬龍：要比熱火更絕望

金塊隊在總冠軍賽3比1領先熱火隊，過去36支在冠軍賽3比1領先球隊中，只有2016年勇士隊被逆轉。儘管外界都看好金塊奪冠，但金塊教頭馬龍（Michael Malone）不敢掉以輕心，他期望子弟兵帶著比對手更絕望的心態，面對第5場比賽。

金塊2020年季後賽首輪對爵士隊和第二輪對快艇隊，都從1比3劣勢逆轉晉級，因此他們比其他隊更理解逆轉的可能性。儘管這次是領先方，馬龍仍提醒全隊，「大多數球隊3比1領先後就會放鬆。我們知道一切都有可能發生，他們（熱火）很絕望，我們必須更加絕望。他們飢渴，我們必須更加飢渴。」

馬龍也回憶金塊過去2季面對的挑戰，「這支球隊經歷很多事，過去2年沒有穆雷（Jamal Murray），上季沒有波特（Michael Porter Jr.）。這是一支經過考驗的球隊，為了這一刻而建立。」

馬龍更稱讚當家球星約柯奇（Nikola Jokic）建立起球隊文化，「他無私和信任隊友，才能連2年拿下MVP。約柯奇就是如此偉大，一個球員這麼成功，同時是最刻苦和無私的人，大家都會跟隨他。」