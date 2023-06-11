NBA／挽救明星賽收視率！傳對抗模式改美國隊戰世界隊

針對明星賽收視低迷的困境，NBA官方積極尋求改進措施，近日，總裁席佛（Adam Silver）還透露，考慮將明星賽的對抗模式改成美國隊與世界隊。

據統計，今年明星賽收視率相較於去年，暴跌了足足29%，創下自2000年以來最大降幅！TNT和TBS的收視人數459萬，收視率2.2，也寫下NBA明星賽收視歷史新低。

先前報導曾提到，聯盟已經考慮要將隊長選秀方式改回原本的東區球星對上西區球星，如今可能比照新秀挑戰賽的美國隊與世界隊交手型態，試圖增加話題性。

眾所皆知，在NBA更加國際化的同時，國際球員的表現可說是逐步威脅美國本土球員的發展。單從年度MVP來看，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、約柯奇（Nikola Jokic）和安比德（Joel Embiid）已經聯手包辦了最近5季的年度MVP；安比德也連續兩年奪下聯盟得分王。

世界隊的球星合體若和美國隊成員正面交鋒，其對戰勝負、陣型搭配勢必吸引球迷的熱烈討論。