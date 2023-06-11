快訊

法網／目標「打死對手」！謝淑薇今下午拚大滿貫第5冠

餵藥幼兒園明起停業所有老師停職 新北市府：其中35童已安置

蔡阿嘎沉澱6天後決定再出發 老婆半夜訴心聲「和你一起面對錯誤」

NBA／戰績不佳、透支未來 外媒：公牛總管沒人想當

聯合新聞網／ 綜合報導
德羅展、拉文、佛西維奇三巨頭或許會繼續效力公牛。 美聯社
德羅展、拉文、佛西維奇三巨頭或許會繼續效力公牛。 美聯社

即便帳面能擺出不錯的先發陣容，公牛的現在、未來都面臨了極大難題，讓外媒直言，公牛總管相當難做。

經過前年的操作，公牛獲得了鮑爾（Lonzo Ball）、卡魯索（Alex Caruso）、德羅展（Demar Derozan）、佛西維奇（Nikola Vucevic）等優秀戰力，再加上原本的「少主」拉文（Zach Lavine），球隊輪替可說相當完整。

然而，受到鮑爾傷勢整季報銷等因素影響，這批公牛戰績遠低於預期，上季於首輪遭公鹿淘汰，今年例行賽戰績低迷，即便勉強於附加賽首場戰勝暴龍後，在第2場比賽就被熱火淘汰，草草結束一個令人失望的賽季。

由於戰績不振，再加上選秀籤在多次交易後已被透支，使知名體育媒體人西蒙斯（Bill Simmons）將公牛總管形容為「沒人想做的工作」。

「我不知道他們的下一步是什麼，今年沒有選秀籤、過往的被拿去選華格納（Moritz Wagner）；德羅展已經30好幾了，我也不是拉文的粉絲；他們現在在談佛西維奇的延長續約，這讓我相當緊張；我不確定威廉斯（Patrick Williams）會不會變強。就陣容而言，我不知道他們該怎麼辦。」西蒙斯說。

雖然前途迷茫，但公牛總管艾佛斯利（Marc Eversley）日前曾表示，球隊不會重建，所以可以預期，上述球員都會繼續留在風城一段時間。

公牛 德羅展

相關新聞

NBA／效果做太逼真！拳王麥葛瑞格一拳送熱火吉祥物進急診室

NBA吉祥物與球員打架的戲碼屢見不鮮，如騎士中鋒洛培茲（Robin Lopez）就是著名的「吉祥物殺手」，然而，當出拳的是UFC冠軍麥葛瑞格（Conor McGregor），吉祥物就得面臨更淒慘的下場

NBA／遭恥笑逼走金塊布朗 杜蘭特：籃網球迷該停止製造XX

布朗（Bruce Brown）在金塊的優秀表現，讓不少籃網球迷惋惜當初未能將他留下，更將矛頭指向杜蘭特（Kevin Durant），逼得後者再度回歸本業，在推特上回應酸民。 昨日金塊與熱火第四戰

NBA／要求阿德巴約專注進攻 前年度教頭：你當不了約柯奇

在總冠軍賽之前，阿德巴約（Bam Adebayo）如何對抗約柯奇（Nikola Jokic）便是觀賽重點之一，然而，前者明顯還沒有找到正確解答。 總冠軍賽第四戰，阿德巴約嘗試以組織球隊的方式，打

NBA／厄文、杜蘭特再相聚？外媒揣測可能與保羅互換東家

作為兩名可能在下季轉往他隊的明星後衛，厄文（Kyrie Irving）與保羅（Chris Paul）的動向備受關注，有外媒指出，兩人存在「互換球隊」的可能。 厄文的合約將於下季到期，他本人對回歸

NBA／雙塔實驗失敗 傳灰狼未來數週可能探詢唐斯交易

灰狼在去年休賽季動用龐大籌碼從爵士迎來戈貝爾（Rudy Gobert），與唐斯（Karl-Anthony Towns）力組雙塔陣型，然而一整季下來，灰狼卻是走得跌跌撞撞，未能發揮相乘力量，最終只能透過

NBA／戰績不佳、透支未來 外媒：公牛總管沒人想當

即便帳面能擺出不錯的先發陣容，公牛的現在、未來都面臨了極大難題，讓外媒直言，公牛總管相當難做。 經過前年的操作，公牛獲得了鮑爾（Lonzo Ball）、卡魯索（Alex Caruso）、德羅展（

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦