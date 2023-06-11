NBA／戰績不佳、透支未來 外媒：公牛總管沒人想當

即便帳面能擺出不錯的先發陣容，公牛的現在、未來都面臨了極大難題，讓外媒直言，公牛總管相當難做。

經過前年的操作，公牛獲得了鮑爾（Lonzo Ball）、卡魯索（Alex Caruso）、德羅展（Demar Derozan）、佛西維奇（Nikola Vucevic）等優秀戰力，再加上原本的「少主」拉文（Zach Lavine），球隊輪替可說相當完整。

然而，受到鮑爾傷勢整季報銷等因素影響，這批公牛戰績遠低於預期，上季於首輪遭公鹿淘汰，今年例行賽戰績低迷，即便勉強於附加賽首場戰勝暴龍後，在第2場比賽就被熱火淘汰，草草結束一個令人失望的賽季。

由於戰績不振，再加上選秀籤在多次交易後已被透支，使知名體育媒體人西蒙斯（Bill Simmons）將公牛總管形容為「沒人想做的工作」。

「我不知道他們的下一步是什麼，今年沒有選秀籤、過往的被拿去選華格納（Moritz Wagner）；德羅展已經30好幾了，我也不是拉文的粉絲；他們現在在談佛西維奇的延長續約，這讓我相當緊張；我不確定威廉斯（Patrick Williams）會不會變強。就陣容而言，我不知道他們該怎麼辦。」西蒙斯說。

雖然前途迷茫，但公牛總管艾佛斯利（Marc Eversley）日前曾表示，球隊不會重建，所以可以預期，上述球員都會繼續留在風城一段時間。