NBA／要求阿德巴約專注進攻 前年度教頭：你當不了約柯奇

在總冠軍賽之前,阿德巴約(Bam Adebayo)如何對抗約柯奇(Nikola Jokic)便是觀賽重點之一,然而,前者明顯還沒有找到正確解答。

總冠軍賽第四戰,阿德巴約嘗試以組織球隊的方式,打回約柯奇攻下的分數,不過,他的實驗成效不彰,最終僅在送出7次失誤情況下,以19投8中的效率拿下20分,球隊也以雙位數差距敗下陣。

Nikola Jokic taking matters into his own hands trying to fix the uneven rim after Bam Adebayo hung on it 😅 pic.twitter.com/JJl6ftG7UW

有鑑於此,曾執教暴龍,並在2007年拿下年度最佳總教練的米契爾(Sam Mitchell)在節目上認為,阿德巴約不能「想變成約柯奇」,「約柯奇是傳球給可以得分的人,阿德巴約則是傳給他希望可以得分的人。但熱火除了巴特勒(Jimmy Butler)外沒有更好的進攻選擇。」

同在節目上,曾擔任太陽總教練的華森(Earl Watson)則進一步表示,阿德巴約必須扛起進攻責任,「他得繼續當砍分者,他有辦法一對一吃掉約柯奇。」

熱火將於週二再次作客金塊主場,阿德巴約是否能如前教頭們所言,找回自己、成為得分者,將會成為能否回到邁阿密作戰的關鍵。

"[Nikola Jokic] is making those passes, he’s passing to guys who can score. Bam [Adebayo is] passing it to guys that he’s hoping to score. There's nobody Bam is passing to other than Jimmy Butler that's a better option."



—Sam Mitchell



(via @NBATV)pic.twitter.com/0T2X5C0cvx