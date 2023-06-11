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NBA／太陽收多通詢價保羅電話 湖人、勇士成可能下家

聯合新聞網／ 綜合報導
保羅與太陽的未來仍無定案。 美聯社
保羅與太陽的未來仍無定案。 美聯社

保羅（Chris Paul）與太陽的合作關係仍前途未卜，也是因為這樣，根據外媒，已經有不少球隊致電亞利桑那，探詢交易保羅的可能性。

前幾日，「太陽已裁掉保羅」的消息轟動了全NBA，雖然事後被證實為錯誤消息，但也能看出，保羅對球隊而言已非無法割捨的核心。根據「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的消息，太陽與保羅正在商討任何可能性。

沃納羅斯基也表示，聯盟有不只一支球隊展現對保羅的興趣，「有些球隊正在檢視，有沒有辦法湊出得以匹配保羅合約的金額，交易可能會在下一季的截止日以前發生。」

然而，沃納羅斯基同時提到，近期就交易來保羅的球隊不一定是為了他的戰力，而是他非保障合約的性質，「另外有些球隊為了創造薪資空間，會在6月28日（轉為保障合約的時程）前將他裁掉，讓他成為自由球員。」

若保羅進入自由市場，沃納羅斯基指出，除了洛杉磯兩支球隊，尼克、勇士也會是這名38歲老將的可能下家。

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