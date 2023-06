NBA／太陽收多通詢價保羅電話 湖人、勇士成可能下家

保羅(Chris Paul)與太陽的合作關係仍前途未卜,也是因為這樣,根據外媒,已經有不少球隊致電亞利桑那,探詢交易保羅的可能性。

前幾日,「太陽已裁掉保羅」的消息轟動了全NBA,雖然事後被證實為錯誤消息,但也能看出,保羅對球隊而言已非無法割捨的核心。根據「沃神」沃納羅斯基(Adrian Wojnarowski)的消息,太陽與保羅正在商討任何可能性。

沃納羅斯基也表示,聯盟有不只一支球隊展現對保羅的興趣,「有些球隊正在檢視,有沒有辦法湊出得以匹配保羅合約的金額,交易可能會在下一季的截止日以前發生。」

然而,沃納羅斯基同時提到,近期就交易來保羅的球隊不一定是為了他的戰力,而是他非保障合約的性質,「另外有些球隊為了創造薪資空間,會在6月28日(轉為保障合約的時程)前將他裁掉,讓他成為自由球員。」

若保羅進入自由市場,沃納羅斯基指出,除了洛杉磯兩支球隊,尼克、勇士也會是這名38歲老將的可能下家。

The Golden State Warriors are a potential destination for Chris Paul, per @wojespn pic.twitter.com/SG9k9zT7qg