NBA／太陽收多通詢價保羅電話 湖人、勇士成可能下家
保羅（Chris Paul）與太陽的合作關係仍前途未卜，也是因為這樣，根據外媒，已經有不少球隊致電亞利桑那，探詢交易保羅的可能性。
前幾日，「太陽已裁掉保羅」的消息轟動了全NBA，雖然事後被證實為錯誤消息，但也能看出，保羅對球隊而言已非無法割捨的核心。根據「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的消息，太陽與保羅正在商討任何可能性。
沃納羅斯基也表示，聯盟有不只一支球隊展現對保羅的興趣，「有些球隊正在檢視，有沒有辦法湊出得以匹配保羅合約的金額，交易可能會在下一季的截止日以前發生。」
然而，沃納羅斯基同時提到，近期就交易來保羅的球隊不一定是為了他的戰力，而是他非保障合約的性質，「另外有些球隊為了創造薪資空間，會在6月28日（轉為保障合約的時程）前將他裁掉，讓他成為自由球員。」
若保羅進入自由市場，沃納羅斯基指出，除了洛杉磯兩支球隊，尼克、勇士也會是這名38歲老將的可能下家。
The Golden State Warriors are a potential destination for Chris Paul, per @wojespn pic.twitter.com/SG9k9zT7qg— NBACentral (@TheNBACentral) June 10, 2023
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