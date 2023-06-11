NBA／穆雷前4場雙位數助攻 金塊聽牌

儘管球隊一哥約柯奇在比賽最後9分鐘就吞下個人第5犯，只能回到板凳席上，但金塊隊昨天末節靠著穆雷的穿針引線，單場送出12助攻領軍下，仍是以108：95擊敗熱火隊，系列賽取得3：1聽牌，而穆雷也成為聯盟史上首位在生涯前4場冠軍賽都送出雙位數助攻的球員。

金塊昨在前三節打完後還保有13分領先，不過第四節初約柯奇因進攻犯規吞下個人第5犯並退場，熱火也在巴特勒領軍下展開反撲，一度僅剩5分差距。但穆雷接管戰局，金塊接下來10分得分都是透過他親手或是助攻拿下，加上板凳出發的布朗火力全開拿下球隊最後13分中的11分，幫助金塊保住勝果。

穆雷本場比賽拿下15分、12助攻且0失誤，是聯盟總冠軍賽史上單場0失誤送出助攻次數第3高的球員，僅次於里德在1986年創下的17次以及1987年魔術強森寫下的13次。