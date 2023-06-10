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NBA／塞爾維亞有望雙喜臨門？約柯奇：約克維奇有傳訊息給我

聯合新聞網／ 綜合報導
約柯奇在聽牌戰賽後表示，私底下有收到網球名將約克維奇的簡訊。 美聯社
約柯奇在聽牌戰賽後表示，私底下有收到網球名將約克維奇的簡訊。 美聯社

對塞爾維亞國民來說，近期體壇好消息可說是不斷，繼塞爾維亞名將約克維奇(Novak Djokovic)在法國網球公開賽四強擊敗西班牙球王阿爾卡拉斯(Carlos Alcaraz)、挺進決賽後，今天另一名塞爾維亞球星約柯奇(Nikola Jokic)也帶領金塊隊取得NBA總冠軍戰聽牌優勢。而約柯奇在賽後受訪時也提到，約克維奇私底下確實有跟他聯絡。

約柯奇與約克維奇是人口僅700多萬的塞爾維亞兩大體育之光，也令外界好奇兩人私底下是否有過互動。事實上約柯奇過去在受訪時也提及對約克維奇的推崇，提到自己從小就以他為目標。「我真的很榮幸，事實上在此之前我們沒有太多聯絡」，約克維奇五月底拿下法網首勝時受訪時打趣地說，「我昨天才拿到他的電話號碼，我想我會傳些訊息給他，他現在可是大紅人，要拿到他的號碼可不容易」。

「對我來說他就是今年的MVP，我不覺得有球員能複製他在場上的表現」，約克維奇說，「他是我們塞爾維亞的驕傲，我為他感到驕傲，希望他能拿到第一枚冠軍戒指」。

而約柯奇在賽後被問及此事，他也大方坦言約克維奇沒有食言，確實收到了他的訊息。約克維奇將在周日迎來法網決賽，金塊隊則要力拼在下周二的系列賽G5封王，塞爾維亞有機會雙喜臨門。

Nikola Jokic Novak Djokovic

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