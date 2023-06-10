NBA／皮爾斯讚穆雷是聯盟最佳後衛 絕境熱火翻盤機率剩2.8%

金塊今天總冠軍賽第4戰以108比95擊退熱火，系列賽以3比1率先聽牌，後衛穆雷單場15分、12助攻，生涯前4場總冠軍賽每場助攻都繳出雙位數成績單，成為史上第1人。

總冠軍賽前3戰結束，丹佛金塊在7戰4勝制系列賽以2比1領先，今天第4戰繼續在客場出戰邁阿密熱火，靠著葛登（Aaron Gordon）、約柯奇（NikolaJokic）合力攻下50分，最終以13分差取勝，距離隊史首座金盃，僅差1勝。

扮演穿針引線角色的穆雷（Jamal Murray）同樣功不可沒，此役進帳15分，送出12次助攻，根據《ESPNStats & Info》數據顯示，他成為史上在生涯總冠軍賽前4戰，每場比賽都能送出至少10次助攻的首名球員。

更難能可貴的是，穆雷今天單場傳出12次助攻，且沒有發生任何失誤，讓他在總冠軍賽史上再添一筆，過去總冠軍賽單場零失誤，且助攻比他還多的，僅有1986年的瑞德（Robert Reid）的17次助攻、1987年魔術強森（Magic Johnson）13次助攻。

Jamal Murray finished with 12 assists and 0 turnovers.



That is the 3rd-most assists in a Finals game without a turnover since individual turnovers were first tracked in 1977-78.



1986 Robert Reid 17

1987 Magic Johnson 13

Fri. Jamal Murray 12 pic.twitter.com/kLLCcrjUjP — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 2023年6月10日

儘管生涯從未入選明星賽，但穆雷顯然在季後賽證明自己是聯盟最佳後衛之一，包含今天總冠軍賽第四戰，目前季後賽共打了19場，繳出26.7分，5.5籃板、7.1次助攻與1.5次抄截誇張成績，投籃命中率47.6%與三分命中率40.1%也是高標，難怪今天賽後塞爾蒂克傳奇球星皮爾斯（Paul Pierce）就在推特盛讚：「穆雷現在就是聯盟最佳控球後衛！」。

不過網友多數不太領情，在下方留言吐槽：「你在幫穆雷招黑粉」、「這不是事實」、「難怪ESPN會開除你」、「厄文（Kyrie Irving）會對這則推文很生氣」，此外也有網友直接貼出柯瑞（Stephen Curry）的笑容回擊。

Jamal Murray is the best point gaurd in the league 😳😳😳 — Paul Pierce (@paulpierce34) 2023年6月10日

無論如何，今天贏球的金塊距離隊史首冠只差1步，歷史數據也相當有利，根據美國媒體今日美國報（USA Today）報導，過去NBA總冠軍賽前4戰結束，共出現36次3：1領先情況，且其中35次都由率先聽牌的隊伍封王。等於熱火想翻盤機率僅剩2.8％。

史上唯一例外則是發生在2016年，由詹姆斯（LeBron James）率領克里夫蘭騎士逆轉戰勝例行賽拿下73勝的勇士，奪得冠軍榮耀。值得一提的是，目前效力於熱火的洛夫（KevinLove）當時就是騎士隊其中一員。

總冠軍賽第5戰將在13日登場，將移師金塊主場進行，金塊有機會在主場球迷面前終結系列賽，奪得隊史首冠。