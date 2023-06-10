快訊

林志玲宣告「不回演藝圈」 背後原因曝光

「妳穿得太over不能怪老師」北市傳國小師性騷多名校友 驚動教育部

三地門規模5.3地震 氣象局：潮州斷層相關性高 還有規模4餘震

NBA／皮爾斯讚穆雷是聯盟最佳後衛 絕境熱火翻盤機率剩2.8%

中央社／ 台北10日電
穆雷在季後賽繳出誇張成績，讓皮爾斯稱讚他是聯盟最佳後衛。 美聯社
穆雷在季後賽繳出誇張成績，讓皮爾斯稱讚他是聯盟最佳後衛。 美聯社

金塊今天總冠軍賽第4戰以108比95擊退熱火，系列賽以3比1率先聽牌，後衛穆雷單場15分、12助攻，生涯前4場總冠軍賽每場助攻都繳出雙位數成績單，成為史上第1人。

總冠軍賽前3戰結束，丹佛金塊在7戰4勝制系列賽以2比1領先，今天第4戰繼續在客場出戰邁阿密熱火，靠著葛登（Aaron Gordon）、約柯奇（NikolaJokic）合力攻下50分，最終以13分差取勝，距離隊史首座金盃，僅差1勝。

扮演穿針引線角色的穆雷（Jamal Murray）同樣功不可沒，此役進帳15分，送出12次助攻，根據《ESPNStats & Info》數據顯示，他成為史上在生涯總冠軍賽前4戰，每場比賽都能送出至少10次助攻的首名球員。

更難能可貴的是，穆雷今天單場傳出12次助攻，且沒有發生任何失誤，讓他在總冠軍賽史上再添一筆，過去總冠軍賽單場零失誤，且助攻比他還多的，僅有1986年的瑞德（Robert Reid）的17次助攻、1987年魔術強森（Magic Johnson）13次助攻。

儘管生涯從未入選明星賽，但穆雷顯然在季後賽證明自己是聯盟最佳後衛之一，包含今天總冠軍賽第四戰，目前季後賽共打了19場，繳出26.7分，5.5籃板、7.1次助攻與1.5次抄截誇張成績，投籃命中率47.6%與三分命中率40.1%也是高標，難怪今天賽後塞爾蒂克傳奇球星皮爾斯（Paul Pierce）就在推特盛讚：「穆雷現在就是聯盟最佳控球後衛！」。

不過網友多數不太領情，在下方留言吐槽：「你在幫穆雷招黑粉」、「這不是事實」、「難怪ESPN會開除你」、「厄文（Kyrie Irving）會對這則推文很生氣」，此外也有網友直接貼出柯瑞（Stephen Curry）的笑容回擊。

無論如何，今天贏球的金塊距離隊史首冠只差1步，歷史數據也相當有利，根據美國媒體今日美國報（USA Today）報導，過去NBA總冠軍賽前4戰結束，共出現36次3：1領先情況，且其中35次都由率先聽牌的隊伍封王。等於熱火想翻盤機率僅剩2.8％。

史上唯一例外則是發生在2016年，由詹姆斯（LeBron James）率領克里夫蘭騎士逆轉戰勝例行賽拿下73勝的勇士，奪得冠軍榮耀。值得一提的是，目前效力於熱火的洛夫（KevinLove）當時就是騎士隊其中一員。

總冠軍賽第5戰將在13日登場，將移師金塊主場進行，金塊有機會在主場球迷面前終結系列賽，奪得隊史首冠。

延伸閱讀

NBA／第四節化身板凳暴徒轟垮熱火 布朗：這是我的時間

NBA／主場外線失準難抵抗金塊 熱火3敗低得分陷絕境

NBA／金塊強勢碾壓熱火聽牌 楊恩讚嘆：擁有太多武器了

NBA／生涯前4場冠軍賽助攻上雙 金塊穆雷破紀錄史上第一人

相關新聞

NBA／金塊強勢碾壓熱火聽牌 楊恩讚嘆：擁有太多武器了

熱火第四戰在主場試圖搶回一勝，無奈前三節打完球隊依然處於兩位數分差落後局面，即使球隊過去曾7次在這種情況下逆轉戰局，但面對戰力強大的金塊，熱火雖然第四節一度追到4分差，隨後穆雷（Jamal Murra

NBA／穆雷不搶分狂送助攻 金塊主帥：他從不打英雄球

金塊今天在總冠軍系列賽第4戰，靠著穆雷穿針引線的表現取得3：1聽牌優勢，對於穆雷（Jamal Murray）在第四節因為...

NBA／主場外線失準難抵抗金塊 熱火3敗低得分陷絕境

在身材高度和體能天賦明顯居於劣勢，熱火能夠逆襲金塊的關鍵莫過於三分外線，然而回到邁阿密的這兩戰，熱火的三分球表現分別是35投11中、25投8中，加總起來命中率僅31.7%，難以對金塊造成巨大威脅，再度

NBA／第四節化身板凳暴徒轟垮熱火 布朗：這是我的時間

金塊前一戰有布勞恩（Christian Braun）打出好表現，今天第四戰則是輪到布朗（Bruce Brown）展現板凳暴徒的威力！ 布朗在第四節最後5分鐘一人包辦全隊14分之中的11分，讓原本

NBA／穿針引線助攻7顆三分球 穆雷寫紀錄直追詹皇

在穆雷（Jamal Murray）的穿針引線下，今天金塊球員接獲穆雷傳球出手19次命中12球，其中包括三分球11投7中，這也讓他成為聯盟過去25年來第4位在冠軍賽送出7次以上三分球助攻的球員，加入巴特

NBA／太陽用保羅換取哈登？媒體曝需要密切關注事情發展

隨著38歲老將保羅（Chris Paul）傳出可能會被買斷合約，有關太陽的交易或自由市場流言就甚囂塵上。 根據《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）的報導，太陽傳出有意

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦