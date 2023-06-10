NBA／主場外線失準難抵抗金塊 熱火3敗低得分陷絕境

在身材高度和體能天賦明顯居於劣勢，熱火能夠逆襲金塊的關鍵莫過於三分外線，然而回到邁阿密的這兩戰，熱火的三分球表現分別是35投11中、25投8中，加總起來命中率僅31.7%，難以對金塊造成巨大威脅，再度以兩位數分差落敗，熱火已經陷入1勝3敗的深淵。

從進攻數據來看，熱火輸掉的3場比賽中，各只拿到93分，94分和95分，這是本季熱火季後賽單場得分前3低。而自從熱火在東區冠軍賽第3戰大勝塞爾蒂克後，他們接下來已經在自家主場苦吞4連敗。

熱火隊史共7次闖進總冠軍賽，不過最近3次的前四戰都是面臨1勝3敗的困境，前兩次為2014年對馬刺、2020年對湖人，最終都是5戰買單。

至於聯盟總冠軍賽歷史在3勝1敗的情況下，領先者戰績為35勝1敗，唯一能逆轉戰局的僅有2016年的騎士。

熱火主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）賽後表示：「第5戰將會是一場苦戰。我們現在唯一關注的就是把比賽帶回邁阿密。」