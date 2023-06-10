NBA／金塊強勢碾壓熱火聽牌 楊恩讚嘆：擁有太多武器了

熱火第四戰在主場試圖搶回一勝，無奈前三節打完球隊依然處於兩位數分差落後局面，即使球隊過去曾7次在這種情況下逆轉戰局，但面對戰力強大的金塊，熱火雖然第四節一度追到4分差，隨後穆雷（Jamal Murray）、葛登（Aaron Gordon）、格林（Jeff Green）、布朗（Bruce Brown）、凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）先後有所貢獻，還是讓金塊穩住了領先優勢，客場完成聽牌。

在約柯奇（Nikola Jokic）第四節陷入犯規麻煩完全沒有分數和助攻進帳情況下，金塊還是讓熱火仰之彌高，這也讓老鷹當家球星楊恩（Trae Young）忍不住發文讚嘆：「金塊真的太強！他們擁有太多武器了。」

金塊在總冠軍賽3場勝利的勝分都超過兩位數，雙方存在極為明顯的戰力差距，某種程度也類似2014年馬刺面對熱火的奪冠軌跡。

目前金塊距離隊史首冠僅差一步之遙，接下來他們將回到魔鬼主場。穆雷也不忘向隊友喊話：「保持平常心態和專注度。我們還剩一場比賽，所有人都要穩住。就差一勝。」