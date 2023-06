NBA／巴特勒自信G4主場奪勝 葛登讚約柯奇重新定義籃球比賽

在丹佛搶下一場勝利扳平戰局的熱火,第3戰回到主場雖然創下隊史季後賽新低4次失誤,但在籃板整整輸25個之多、制空權盡失且投籃命中率低迷的情況下,加上約柯奇(Nikola Jokic)和穆雷(Jamal Murray)雙雙拿下至少30分大三元,熱火最終以15分之差落敗,吞下今年季後賽主場第3敗。

面對嚴峻考驗,熱火「士官長」依然信心滿滿,他表示:「我希望能夠贏下勝利,我為我的團隊感到驕傲,這些人無論遇到任何困難都不會退縮,始終團結在一起。明天我們將帶著更多的能量上場戰鬥,我們要在主場贏下勝利。」

相較於第2戰的外線火力,熱火第3戰團隊三分球35投11中,形成明顯落差。「我會繼續做我該做的事情,多多尋找外圍的隊友;如果我們想要贏球,就必須找到我們的射手,加強進攻火力,吸引防守後傳球,這樣我們就有機會得到空檔出手。」巴特勒直言,「我會打得更好。因為當我變得更好,我們作為一個團隊也會變得更好。」

另一方面,成為1967年以來首位在總冠軍賽繳出「30分20籃板10助攻」的約柯奇,再次顯現熱火對於他的「肆虐」肆虐毫無辦法可言

「約柯奇正在重新定義籃球比賽。之後會看到越來越多的全能型球員,無論他們身材如何。約柯奇打破了球員既定模式,就像魔術強森(Magic Johnson)對控衛位置所做的那樣。約柯奇正在打破中鋒以往只能在禁區統治比賽的模式,他可以在場上的任何位置展現統治力。」葛登(Aaron Gordon)說。

對於自己數據紀錄顯然不是很在意的約柯奇,心中只想要幫助金塊奪冠,他表示很多球員可能都沒機會打到總冠軍賽,所以更應該全力爭取勝利。「要嘛現在贏球,要嘛就再也沒有機會。我認為我們必須要保持專注,如此一來就有贏球的機會。」

根據統計,今年季後賽約柯奇已經出賽18場,累積攻下549分、抓下241個籃板、送出182次助攻,這3項數據約柯奇都獨佔聯盟榜首,如果他能維持這樣的數據直到總冠軍賽結束,他將成為NBA史上首位達此空前成就的球員。

