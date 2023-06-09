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NBA／巴特勒自信G4主場奪勝 葛登讚約柯奇重新定義籃球比賽

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇依然主宰戰局。 路透社
約柯奇依然主宰戰局。 路透社

在丹佛搶下一場勝利扳平戰局的熱火，第3戰回到主場雖然創下隊史季後賽新低4次失誤，但在籃板整整輸25個之多、制空權盡失且投籃命中率低迷的情況下，加上約柯奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray）雙雙拿下至少30分大三元，熱火最終以15分之差落敗，吞下今年季後賽主場第3敗。

面對嚴峻考驗，熱火「士官長」依然信心滿滿，他表示：「我希望能夠贏下勝利，我為我的團隊感到驕傲，這些人無論遇到任何困難都不會退縮，始終團結在一起。明天我們將帶著更多的能量上場戰鬥，我們要在主場贏下勝利。」

相較於第2戰的外線火力，熱火第3戰團隊三分球35投11中，形成明顯落差。「我會繼續做我該做的事情，多多尋找外圍的隊友；如果我們想要贏球，就必須找到我們的射手，加強進攻火力，吸引防守後傳球，這樣我們就有機會得到空檔出手。」巴特勒直言，「我會打得更好。因為當我變得更好，我們作為一個團隊也會變得更好。」

另一方面，成為1967年以來首位在總冠軍賽繳出「30分20籃板10助攻」的約柯奇，再次顯現熱火對於他的「肆虐」肆虐毫無辦法可言

「約柯奇正在重新定義籃球比賽。之後會看到越來越多的全能型球員，無論他們身材如何。約柯奇打破了球員既定模式，就像魔術強森（Magic Johnson）對控衛位置所做的那樣。約柯奇正在打破中鋒以往只能在禁區統治比賽的模式，他可以在場上的任何位置展現統治力。」葛登（Aaron Gordon）說。

對於自己數據紀錄顯然不是很在意的約柯奇，心中只想要幫助金塊奪冠，他表示很多球員可能都沒機會打到總冠軍賽，所以更應該全力爭取勝利。「要嘛現在贏球，要嘛就再也沒有機會。我認為我們必須要保持專注，如此一來就有贏球的機會。」

根據統計，今年季後賽約柯奇已經出賽18場，累積攻下549分、抓下241個籃板、送出182次助攻，這3項數據約柯奇都獨佔聯盟榜首，如果他能維持這樣的數據直到總冠軍賽結束，他將成為NBA史上首位達此空前成就的球員。

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