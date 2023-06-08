NBA／約柯奇讚穆雷是領袖 教頭：今晚是雙星合作最佳表現

丹佛金塊在總冠軍賽第2戰遭邁阿密熱火逆轉，今天第3戰客場出戰熱火，金塊「雙核」約柯奇（NikolaJokic）拿下32分、21籃板、10助攻，穆雷（JamalMurray）斬獲34分、10籃板、10助攻，率隊以109比94贏得勝利，在7戰4勝制系列賽以2比1領先，金塊距離隊史首座金盃，僅差2勝。總教練馬龍（Michael Malone）賽後讚嘆2位子弟兵，打出生涯最佳合作表現。

總冠軍賽第3戰也成為約柯奇紀錄之夜，根據《ESPNStats & Info》數據顯示，約柯奇為史上第1位在總冠軍賽至少進帳30分、20籃板、10助攻的球員。

約柯奇首次總冠軍賽之旅，前3戰攻下100分，為史上第5位在總冠軍賽生涯前3場比賽結束後，得分達3位數的球員。

不僅如此，約柯奇與穆雷還成為NBA史上第1對砍下30分大三元的同隊雙人組（包括例行賽和季後賽），且兩人還是繼1992年崔斯勒（Clyde Drexler）與波特（Terry Porter）以來，季後賽同場至少獲得30分、10助攻同隊組合。

談到隊友穆雷，約柯奇稱讚：「穆雷擁有很好的解讀比賽能力，他讓大家都參與進來，我覺得他變得更成熟了，知道球應該傳到哪，知道如何掌控比賽。」他直言穆雷就是球隊領袖，「我認為整個季後賽，他都打得非常出色。他真的是一名出色的領袖，他的能量很驚人，我們都跟隨著他。」

“We’re just following him. He’s a really good leader, his energy is amazing, and we’re just following.”



Nikola Jokic on Jamal Murray’s impact throughout this years’ playoffs 💯 pic.twitter.com/5BBg1IJUlh — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 2023年6月8日

對於子弟兵合力創造歷史，金塊總教練馬龍讚嘆這是兩人生涯最佳合作比賽，「我和約柯奇共事8年、穆雷7年。我們有共同經歷過一些不錯的時刻。不過今晚在NBA總決賽中，他們創造歷史，沒有任何組合曾做到這一點，這真的太棒了，我們贏下比賽。」

馬龍也強調防守是勝利的關鍵，「我認為我們防守表現非常出色，只讓對方得94分、投籃命中率37%，11個三分球，防守和籃板的水準都很高。」