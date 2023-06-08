NBA／保羅將被太陽裁掉？美媒曝合約細節和留隊可能性

據消息指出，太陽隊將裁掉資深控衛保羅（Chris Paul），不過事情最晚到6月28日才會定案，且解約後，保羅仍有機會重返太陽。

保羅和太陽合約還剩1年3080萬美元，其中只有1580萬美元保障，據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，太陽還在探索雙方未來多種可能性，包括交易、延長合約、裁掉後以自由球員身分重新簽下他。

據ESPN報導指出，如果保羅真的被太陽裁掉，他還是能簽底薪或迷你中產合約重返太陽，但太陽會在自由市場面臨其他球隊競爭。若太陽選擇將1580萬美元攤平成5年支付，據規定，太陽無法簽回保羅，但能創造出一份1220萬美元的全額中產合約，用來在自由市場補強其他球員。

保羅想重返太陽，和好友布克（Devin Booker）、杜蘭特（Kevin Durant）繼續合作，不過保羅團隊希望太陽能更快做出決定。

保羅本季例行賽場均上場32分鐘，貢獻13.9分8.9助攻4.3籃板1.5抄截；季後賽場均上場35.7分鐘，拿下12.4分7.4助攻5籃板1.7抄截。不過他在季後賽第二輪G2腹股溝拉傷後，就沒再上場過，太陽最終在G6被金塊隊淘汰。