NBA／泰勒絲和湖人里夫斯傳緋聞？哥哥轉發貼文回應
美國歌壇天后泰勒絲（Taylor Swift）近日驚傳和「The 1975 」樂團主唱馬修希利（Matty Healy）分手，沒想到卻馬上傳出他和湖人隊里夫斯（Austin Reaves）的緋聞，不過這項消息未獲得任何美國主流媒體證實，因此目前被多數網友視為假消息。
擁有近60萬追蹤的國外八卦粉專Hoops在推特發文寫道，「泰勒斯和湖人球星里夫斯在阿肯色州的酒吧同時出現。」貼文一出立刻掀起軒然大波，許多網友調侃里夫斯走上人生巔峰。
不過美國主流媒體未證實這項消息，也沒有兩人同框照片流出，因此這則爆料被視為假消息，里夫斯哥哥史賓瑟(Spencer Reaves)也轉發這則貼文，留下6個哭笑不得的表情。
😂😂😂😂😂😂 https://t.co/vEpZrBYBvA— Spencer Reaves (@SpencerReaves31) 2023年6月6日
事實上，里夫斯有名交往多年的女友Jenna Barber，她時常現身湖人主場觀看比賽，5月底時還在社群曬出兩人甜蜜合照。據先前報導指出，她和里夫斯都是阿肯色州紐瓦克人，在高中相識，目前事件當事人都沒對這起事件做出回應。
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