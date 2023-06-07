NBA／柯爾讚熱火球員接受定位 美媒：是在影射波爾、庫明加

已經放假的柯爾（Steve Kerr）、格林（Draymond Green）日前在節目上談論總冠軍賽相關話題，沒想到，柯爾一番言論卻牽扯出了勇士內部問題。

節目中，柯爾對熱火的團隊無間讚譽有加，他說道，「沒有任何一位熱火隊員坐在那說：『好，我沒打到比賽。』他們只在乎贏球。」在一旁的格林則一邊點頭一邊微笑。

此言一出，引發外界猜測，柯爾是否是在影射，勇士隊內有球員對定位不滿。而灣區媒體《95.7 The Game》主持人偉拉德（Mark Willard）隨後也出面說道，「在我心中沒有疑問，柯爾就是在講波爾（Jordan Poole）和庫明加（Jonathan Kuminga），這兩人整年都在當巨嬰」。他還進一步說明波爾的問題：「我們一直在談論波爾和格林，但我認為不只這樣。很多證據指出，是整個勇士在對抗波爾。」

“There’s no doubt in my mind what Steve’s saying right here. He’s saying that Jordan [Poole] and Jonathan [Kuminga] were being babies all year long!”



- @Mark_T_Willard reading between the lines of Steve Kerr’s comments (via @WillardAndDibs). pic.twitter.com/NfODnObzpq — 95.7 The Game (@957thegame) June 5, 2023

"We've made it all about Jordan Poole and Draymond Green. I think it's way bigger than that...There's plenty of evidence that would suggest this is the whole Warriors team against Jordan Poole. It feels like the organization against Poole."



- @Mark_T_Willard on @WillardAndDibs. — 95.7 The Game (@957thegame) June 6, 2023

除了偉拉德外，另一名主持人史戴爾斯（Allen Stiles）也抱持相同看法，「柯爾基本上就是在告訴波爾和庫明加，如果你不爽的話，就離開球隊。同時，格林無法停止微笑，代表勇士的暑假作業將有好戲可看了。」

Steve Kerr is basically telling Jonathan Kuminga and Jordan Poole if you gon’ pout, get shipped out 😬 while Draymond can’t stop grinning, the Warriors off-season is in full swing 👀 pic.twitter.com/0HADk8xJLs — Allen Stiles (@The_StilesFiles) June 5, 2023

無論兩名主持人所言是否為真，可以確定地是，勇士將面臨一個多事之「夏」，包含格林、湯普森（Klay Thompson）等老將的合約是否延長；對角色不滿的潛力球員庫明加、季後賽表現差勁的波爾該如何處理，都會變成新總管的頭痛課題。