NBA／柯爾讚熱火球員接受定位 美媒：是在影射波爾、庫明加
已經放假的柯爾（Steve Kerr）、格林（Draymond Green）日前在節目上談論總冠軍賽相關話題，沒想到，柯爾一番言論卻牽扯出了勇士內部問題。
節目中，柯爾對熱火的團隊無間讚譽有加，他說道，「沒有任何一位熱火隊員坐在那說：『好，我沒打到比賽。』他們只在乎贏球。」在一旁的格林則一邊點頭一邊微笑。
此言一出，引發外界猜測，柯爾是否是在影射，勇士隊內有球員對定位不滿。而灣區媒體《95.7 The Game》主持人偉拉德（Mark Willard）隨後也出面說道，「在我心中沒有疑問，柯爾就是在講波爾（Jordan Poole）和庫明加（Jonathan Kuminga），這兩人整年都在當巨嬰」。他還進一步說明波爾的問題：「我們一直在談論波爾和格林，但我認為不只這樣。很多證據指出，是整個勇士在對抗波爾。」
“There’s no doubt in my mind what Steve’s saying right here. He’s saying that Jordan [Poole] and Jonathan [Kuminga] were being babies all year long!”— 95.7 The Game (@957thegame) June 5, 2023
- @Mark_T_Willard reading between the lines of Steve Kerr’s comments (via @WillardAndDibs). pic.twitter.com/NfODnObzpq
"We've made it all about Jordan Poole and Draymond Green. I think it's way bigger than that...There's plenty of evidence that would suggest this is the whole Warriors team against Jordan Poole. It feels like the organization against Poole."— 95.7 The Game (@957thegame) June 6, 2023
- @Mark_T_Willard on @WillardAndDibs.
除了偉拉德外，另一名主持人史戴爾斯（Allen Stiles）也抱持相同看法，「柯爾基本上就是在告訴波爾和庫明加，如果你不爽的話，就離開球隊。同時，格林無法停止微笑，代表勇士的暑假作業將有好戲可看了。」
Steve Kerr is basically telling Jonathan Kuminga and Jordan Poole if you gon’ pout, get shipped out 😬 while Draymond can’t stop grinning, the Warriors off-season is in full swing 👀 pic.twitter.com/0HADk8xJLs— Allen Stiles (@The_StilesFiles) June 5, 2023
無論兩名主持人所言是否為真，可以確定地是，勇士將面臨一個多事之「夏」，包含格林、湯普森（Klay Thompson）等老將的合約是否延長；對角色不滿的潛力球員庫明加、季後賽表現差勁的波爾該如何處理，都會變成新總管的頭痛課題。
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