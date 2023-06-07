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NBA／柯爾讚熱火球員接受定位 美媒：是在影射波爾、庫明加

聯合新聞網／ 綜合報導
柯爾(右)大讚熱火球員接受自己定位的言論，被外界指為是批評波爾(左)與庫明加。 路透通訊社
柯爾(右)大讚熱火球員接受自己定位的言論，被外界指為是批評波爾(左)與庫明加。 路透通訊社

已經放假的柯爾（Steve Kerr）、格林（Draymond Green）日前在節目上談論總冠軍賽相關話題，沒想到，柯爾一番言論卻牽扯出了勇士內部問題。

節目中，柯爾對熱火的團隊無間讚譽有加，他說道，「沒有任何一位熱火隊員坐在那說：『好，我沒打到比賽。』他們只在乎贏球。」在一旁的格林則一邊點頭一邊微笑。

此言一出，引發外界猜測，柯爾是否是在影射，勇士隊內有球員對定位不滿。而灣區媒體《95.7 The Game》主持人偉拉德（Mark Willard）隨後也出面說道，「在我心中沒有疑問，柯爾就是在講波爾（Jordan Poole）和庫明加（Jonathan Kuminga），這兩人整年都在當巨嬰」。他還進一步說明波爾的問題：「我們一直在談論波爾和格林，但我認為不只這樣。很多證據指出，是整個勇士在對抗波爾。」

除了偉拉德外，另一名主持人史戴爾斯（Allen Stiles）也抱持相同看法，「柯爾基本上就是在告訴波爾和庫明加，如果你不爽的話，就離開球隊。同時，格林無法停止微笑，代表勇士的暑假作業將有好戲可看了。」

無論兩名主持人所言是否為真，可以確定地是，勇士將面臨一個多事之「夏」，包含格林、湯普森（Klay Thompson）等老將的合約是否延長；對角色不滿的潛力球員庫明加、季後賽表現差勁的波爾該如何處理，都會變成新總管的頭痛課題。

勇士 格林 柯爾 波爾

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