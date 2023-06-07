NBA／莫蘭特團隊聲稱只是持「玩具槍」傳聯盟仍將禁賽30場

莫蘭特（Ja Morant）先前因二度直播亮槍掀起熱議，他的法律團隊出現最新說詞，聲稱莫蘭特舉的是玩具槍，不過聯盟總裁席佛（Adam Silver）仍打算禁賽他30場。

美國廣播節目主持人喬丹（Claudia Jordan）近日在節目中指出，「我的消息來源告知我，當時坐在車子後座的莫蘭特親戚放了一把玩具槍。這不是真槍，親戚在玩耍時，把它遞給莫蘭特，這一幕被直播鏡頭拍下，有人把這段影片傳給席佛。」

喬丹透露席佛仍打算禁賽他30場，「他們說槍看起來非常假，就像玩具槍，但我的消息來源說，席佛還是會禁賽他，看起來是30場禁賽，就算知道這是一把玩具槍。」

莫蘭特因場外風波成為許多球迷揶揄的對象，他的隊友傑克森（Jaren Jackson Jr.）近日受訪時選擇發聲力挺，「成長過程中總是會犯錯，人們要明白你正在成長，你可能是這個年齡層最受歡迎的球員，很多事情能僥倖逃脫，但你做不到。」傑克森表示莫蘭特就像他的哥哥，「無論如何我都會支持我的兄弟。」