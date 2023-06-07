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NBA／感念大學長韋德啟發 巴特勒：要和他一樣成為冠軍

聯合新聞網／ 綜合報導
巴特勒深受韋德啟發。 路透社
巴特勒深受韋德啟發。 路透社

作為率領球隊拿下首冠的隊魂，韋德（Dwyane Wade）對熱火的影響力，並沒有隨其退休而減少，至今仍深深影響現任領袖巴特勒（Jimmy Butler）。

韋德與巴特勒同樣出身馬凱特大學（Marquette University），並在2010年代初期成為死對頭。當時，「熱火三王」韋德、詹姆斯（Lebron James）、波許（Chris Bosh）組成的三巨頭，將眾多新星球隊拒於門外，其中也包括由羅斯（Derrick Rose）為主、巴特勒（Jimmy Butler）為輔的公牛。

不過，多年的對抗沒有讓兩人交惡，韋德一直都是巴特勒重要的導師，甚至曾在2016-17賽季到芝加哥與他短暫聯手。這層深厚的關係，讓記者在詢問巴特勒，是誰給過你什麼最重要的意見時，後者毫不猶豫地回答：「一直都是韋德告訴我，要做自己。」

巴特勒詳述這位大學長對他的影響，「他告訴我，要書寫自己的故事、出去與人競爭，做你想做的事情。很長一段時間，他都在旁協助我，我非常感激，他是我在這很大部分的原因，我不喜歡被拿去跟他比較，但我唯一想跟他一樣的是，成為一個冠軍，這就是我要做的事情。」

與過往身邊有歐尼爾（Shaquille O'Neal）或是詹姆斯、波許在旁的韋德不同，現在的巴特勒並沒有超級巨星輔佐，如果最終真能帶領第八種子的熱火奪冠，勢必有望與韋德在熱火的地位平起平坐。

熱火 韋德 巴特勒

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