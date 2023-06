NBA／感念大學長韋德啟發 巴特勒：要和他一樣成為冠軍

作為率領球隊拿下首冠的隊魂,韋德(Dwyane Wade)對熱火的影響力,並沒有隨其退休而減少,至今仍深深影響現任領袖巴特勒(Jimmy Butler)。

韋德與巴特勒同樣出身馬凱特大學(Marquette University),並在2010年代初期成為死對頭。當時,「熱火三王」韋德、詹姆斯(Lebron James)、波許(Chris Bosh)組成的三巨頭,將眾多新星球隊拒於門外,其中也包括由羅斯(Derrick Rose)為主、巴特勒(Jimmy Butler)為輔的公牛。

不過,多年的對抗沒有讓兩人交惡,韋德一直都是巴特勒重要的導師,甚至曾在2016-17賽季到芝加哥與他短暫聯手。這層深厚的關係,讓記者在詢問巴特勒,是誰給過你什麼最重要的意見時,後者毫不猶豫地回答:「一直都是韋德告訴我,要做自己。」

巴特勒詳述這位大學長對他的影響,「他告訴我,要書寫自己的故事、出去與人競爭,做你想做的事情。很長一段時間,他都在旁協助我,我非常感激,他是我在這很大部分的原因,我不喜歡被拿去跟他比較,但我唯一想跟他一樣的是,成為一個冠軍,這就是我要做的事情。」

Reporter: “What’s the best advice you’ve gotten and who gave it to you?”



“Jimmy Butler: “It's always [Dwayne Wade] telling me to be who I am… He's a huge reason why I'm here. I don't like to be compared to that guy, but the one thing I do wanna be like him, is a champion.”… pic.twitter.com/3eccF96TvL