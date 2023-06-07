NBA／曾見證艾頓好表現！太陽新教頭：他能成為聯盟最好中鋒

太陽隊決定聘請佛蓋爾（Frank Vogel）擔任下賽季總教練，今天球團為他舉辦加盟記者會，他透露自己和布克（Devin Booker）、杜蘭特（Kevin Durant）有過談話，也直言艾頓（Deandre Ayton）能成為聯盟最優秀的中鋒之一。

佛蓋爾透露自己被聘用後，和太陽球員相談甚歡，他也盛讚布克和杜蘭特的防守態度，「杜蘭特甚至發訊息給我，『我迫不及待想在你的體系防守』，他想在攻防兩端都有貢獻，感覺這能讓他更進入比賽狀態，我喜歡這點，希望全隊都能成為攻防兼備的球員。」

艾頓本季在球場上懶散的態度，飽受球迷批評，他可能被太陽交易的傳聞甚囂塵上。不過佛蓋爾闡述自己體系時，強調長人的重要性，「我認為得從長人開始，以往我的球隊都有名優秀護框球員，沒有那樣的球員也能完成工作，不過當你籃框前有能阻止所有人切入的球員，會變得更強大。」

佛蓋爾也給予艾頓高度肯定，因為他過去執教湖人時，曾親眼見識艾頓的能力，「我認為艾頓能成為聯盟最好的中鋒之一，他職業生涯中曾表現出這點，我2年前在季後賽就體會過」、「他在進攻端還有可以成長的地方，我打算和他建立連結，幫他重回全明星等級球員。」