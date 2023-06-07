NBA／魔獸不回台灣了？向美媒透露想幫國王隊奪冠

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）本季效力T1聯盟桃園永豐雲豹隊，雙方合約在5月31日到期，魔獸也先返美休息，下季是否會留在台灣籃壇，備受球迷關注。魔獸則在近日接受美媒訪問，表達想重返NBA意願，點名沙加緬度國王隊是最想加入的球隊。

霍華德本季在雲豹隊場均23.2分、16.2籃板、5助攻，拿下「年度最佳外援」，不過雲豹仍打出聯盟墊底戰績，無緣季後賽。魔獸近期搭機返美，雲豹執行長張建偉昨日在連訪表示雙方暫時未達成續約共識，7月底會再次談約。

魔獸近日接受美媒《SacObserver》時表示，自己還不打算離開NBA，「我想幫助國王拿下一座總冠軍，儘管我認為他們目前的陣容已經很齊全。」

國王本季在新教頭布朗（Mike Brown）打出西區第3戰績，睽違17年重返季後賽，魔獸也稱讚布朗，「我覺得他是非常好的教練，今年取得的成就令人印象深刻。」魔獸也指出國王多筆球員簽約很關鍵，「他們接受自己的角色，無論如何都堅持到底。我認為國王會隨著經驗累積，變得更好。」