NBA／布魯克斯垃圾話挑釁詹皇 傑克森：他老了仍舊打爆我們

今年季後賽首輪湖人對灰熊的交手中，布魯克斯（Dillon Brooks）屢屢以「詹姆斯（Lebron James）老化」來嘲諷對方，引發不少爭議；而38歲的詹姆斯對於小老弟的挑釁沒有多說什麼，而是用實質表現直接回應，帶領湖人6戰直接淘汰灰熊，演出「老七傳奇」。

獲選今年賽季年度最佳防守球員的傑克森（Jaren Jackson Jr.）近日在出席喬治（Paul George）的節目中特別提到了這件事情。傑克森直呼自己從小就是詹皇的粉絲，並且認為他就是最偉大的球員。

「這番話幫助湖人解決了一些問題，獲得了一些能量。但是詹姆斯老了，他狠狠修理打爆了我們，他是老了。」傑克森說。

面對首輪挫敗，傑克森也期盼灰熊能夠還以顏色。「我希望我們有機會，因為我不知道他還想打幾年。」

在對灰熊的系列賽中，詹姆斯場均可以得到22.2分11.2籃板5.2助攻，絲毫不見歲月留下的痕跡。

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