NBA／傳公牛今夏不打算重建 有意續約佛西維奇3年
根據《芝加哥太陽報（Chicago Sun-Times）》記者考利（Joe Cowley）的報導，倘若公牛籃球運營執行副總裁卡尼索瓦斯（Arturas Karnisovas）誠如他所言，球隊不會在今年夏天進行重建，他們將會期盼可以續簽中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）。
消息指出，公牛現階段正考慮與佛西維奇達成續約3年的協議。
現年32歲的佛西維奇是在2021年季中透過交易轉戰公牛，他的合約將在今年夏天到期，以他本季82場全勤並繳出場均17.6分11籃板3.2助攻的表現，同時還具備外線投射能力，勢必成為自由市場的熱門人選。
根據先前《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的爆料，倘若佛西維奇選擇繼續留在芝加哥，他將可以追求一份四年1.18億美元的合約。
就卡尼索瓦斯的說法，公牛不打算進行重建，甚至期待飽受傷勢困擾可能影響職業生涯的鮑爾（Lonzo Ball）能夠回歸。
不過即便公牛有意續留佛西維奇，面臨最後一年合約的德羅展（DeMar DeRozan）和屢屢陷入交易流言的拉文（Zach LaVine），其未來動向也是備受關注。
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