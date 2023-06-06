NBA／5虎將飆分逆轉 熱火扳平金塊

總冠軍賽首戰攻守表現都不如金塊隊而輸球後，熱火隊昨天的第二戰在前三節打完還8分落後的情況下，靠著替補射手羅賓森在第四節前兩分半鐘就豪取10分的表現逆轉戰局，最終熱火就以111：108擊碎金塊，將帶著平手局面回到邁阿密。

熱火在首戰輸球後，昨天首節雖然一度領先，卻在第二節隨即遭遇對手反撲，上半場一度落後達到15分之多。不過今年季後賽表現亮眼的文森與中鋒阿德巴約在第三節吹起反攻號角，加上第四節初羅賓森一人領軍打出13：2的攻勢，幫助熱火逆轉戰局，比賽最後階段再由球隊一哥巴特勒接管戰局。

熱火昨天共5人得分來到雙位數，其中包括冠軍賽首戰僅拿下3分與0分的羅賓森與史特魯斯，都在第二戰加入搶分行列，靠著團隊攻勢贏下這關鍵一戰，全場砍進4顆三分球拿下23分的文森說：「首先這就是我們的DNA，這支球隊中的每個人都在用某種方式與逆境爭鬥，被擊倒後不得不再站起來。」

熱火總教練史波史特拉也說：「我們這個賽季遇到太多逆境，但我們都沒有找藉口，並以正確的方式處理，所有的逆境和那些勢均力敵的比賽，讓我們變得更堅強。」

金塊昨天則是以約柯奇攻下41分、11籃板表現最佳，不過金塊總教練馬龍賽後也動怒批評球隊前一場比賽的努力到昨天卻蕩然無存，「我有點懷疑，我們陣中有些人是否會因為他們沒能把球投進或是表現不好而感到沮喪，這不是季前賽或是例行賽，這是冠軍賽，對我來說這是一場令人困惑、失望的比賽。」

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