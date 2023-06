NBA／飆41分無力挽回第四節挫敗 約柯奇：沒用正確方式打球

約柯奇(Nikola Jokic)今天轟進整場比賽最高的41分,幫助金塊三節打完握有領先優勢,但熱火靠羅賓森(Duncan Robinson)末節5投4中獨得10分的逆轉攻勢,終場111比108贏球,在總冠軍賽扳成1比1平手。

邁阿密熱火首戰命中率低迷,且只獲兩次罰球機會,因此不敵丹佛金塊,今天兩隊繼續在金塊主場進行系列賽第2戰。

「我們在第四節沒有用正確的方式比賽。讓熱火單節拿到36分,我們失分太多了,而且他們也搶了一些進攻籃板。」約柯奇說。

談到丹佛高海拔的地形,金塊主帥馬龍(Michael Malone)表示:「熱火已經來到這裡一星期了,他們已經適應海拔,所以這不算什麼優勢。」

對於金塊此役先盛後衰的過程,馬龍則認為:「熱火在首場比賽中錯失了空檔三分機會,所以我一直覺得我們是幸運的。他們今晚表現很好,抓住了機會,我們在場上的溝通出現了問題。」

