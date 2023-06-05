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NBA／飆41分無力挽回第四節挫敗 約柯奇：沒用正確方式打球

中央社／ 綜合外電報導
約柯奇飆高分卻無法延續金塊主場連勝之旅。 路透社
約柯奇飆高分卻無法延續金塊主場連勝之旅。 路透社

約柯奇（Nikola Jokic）今天轟進整場比賽最高的41分，幫助金塊三節打完握有領先優勢，但熱火靠羅賓森（Duncan Robinson）末節5投4中獨得10分的逆轉攻勢，終場111比108贏球，在總冠軍賽扳成1比1平手。

邁阿密熱火首戰命中率低迷，且只獲兩次罰球機會，因此不敵丹佛金塊，今天兩隊繼續在金塊主場進行系列賽第2戰。

「我們在第四節沒有用正確的方式比賽。讓熱火單節拿到36分，我們失分太多了，而且他們也搶了一些進攻籃板。」約柯奇說。

談到丹佛高海拔的地形，金塊主帥馬龍（Michael Malone）表示：「熱火已經來到這裡一星期了，他們已經適應海拔，所以這不算什麼優勢。」

對於金塊此役先盛後衰的過程，馬龍則認為：「熱火在首場比賽中錯失了空檔三分機會，所以我一直覺得我們是幸運的。他們今晚表現很好，抓住了機會，我們在場上的溝通出現了問題。」

熱火開賽拉出7比0小高潮，並在巴特勒（Jimmy Butler）切入跳投得手後，以21比10領先達兩位數。即便金塊首節尾聲打出6比0攻勢追近，熱火靠斯特魯斯（Max Strus）三分球7投4中攻下12分帶領，仍以26比23領先。

次節金塊在布朗（Bruce Brown）、格林（Jeff Green）、穆雷（Jamal Murray）、葛登（Aaron Gordon）接連飆進三分彈後，反握兩位數領先優勢，並在布朗的進球後領先達15分。熱火雖在文森（Gabe Vincent）切入上籃後，一度將分差縮小到剩下5分，但金塊在約柯奇攻下13分、8名上場球員都有分數進帳的情況下，在上半場以57比51領先。

下半場開打後，熱火兩度靠阿德巴約（Bam Adebayo）扳平比分，金塊都能再將比分拉開。在羅瑞（Kyle Lowry）飆進三分球，熱火將落後縮小到兩分之際，約柯奇先是完成「三分打」，接著砍進兩分，然後兩罰中1，個人連拿6分，讓金塊在三節打完後，以83比75保持領先。

末節開局金塊失誤連連，熱火於文森砍進三分球後躍居領先，隨後更在羅賓森空切上籃得手、文森兩罰俱中後將領先擴大。比賽尾聲，金塊在穆雷飆進三分彈後，將落後縮小到3分，但阿德巴約兩罰全進，助熱火保有5分領先。在約柯奇拿下兩分、金塊只剩3分落後之際，穆雷壓哨的三分球未能命中，最終熱火以3分之差帶走勝利。

熱火今天贏球，在7戰4勝制總冠軍賽扳成1比1平手，兩隊台灣時間8日將在熱火主場進行系列賽第3戰。

文森此役砍進4記三分球，拿下熱火全隊最高的23分，巴特勒有21分、9助攻的演出，阿德巴約則是有21分、9籃板的表現，史特魯斯進帳14分，替補的羅賓森分獲得的10分都是在決勝的第四節拿下。

金塊的約柯奇今天轟下全場最高41分，並抓下11個籃板，穆雷攻下18分並送出10次助攻，葛登、板凳出發的布朗分獲12分、11分。

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