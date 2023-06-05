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NBA／愛德華領銜6名新星 承諾代表美國隊出征世界盃

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
愛德華承諾出征世界盃。 法新社
愛德華承諾出征世界盃。 法新社

2023年男籃世界盃將在菲律賓、日本和印尼三地舉行，美國隊的代表成員自然是最受外界矚目。根據報導，目前已經有6名球員承諾會加入代表隊，出征這場世界籃球盛宴。

這6位球員分別是愛德華（Anthony Edwards）、布里吉斯（Mikal Bridges）、哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、布朗森（Jalen Brunson）、波提斯（Bobby Portis）、里夫斯（Austin Reaves）。

按照先前抽籤分組結果，美國隊是分在C組，同組的有希臘、紐西蘭、約旦。今年世界盃的舉辦時間為8月25日到9月10日，馬尼拉將承辦ABCD組的小組賽乃至於16強賽，以及8強之後的所有比賽；E組跟F組在沖繩打，G和H組則是在雅加達。

在2019年的男籃世界盃中，美國隊表現差勁，只拿到第7名成績，寫下隊史最差紀錄。儘管東京奧運順利達成金牌4連霸，但能否重新奪回世界盃王座，也成了新一批年輕代表隊成員的巨大壓力。

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