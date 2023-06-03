NBA／稱金塊、熱火非最強球隊 皮爾斯：他們只是發揮更好

邁阿密熱火在今年季後賽上演驚奇之旅，先後扳倒全聯盟戰績最好的公鹿和塞爾蒂克，成為史上第2支闖進總冠軍賽的老八種子；至於金塊從例行賽一路統治西區，延續在季後賽還是無人能擋，16戰取得13勝，包括7連勝和主場不敗9連勝，昂然走在奪冠之路上。

這兩隊一路過關斬將，最終會師總冠軍賽，不過在傳奇名將皮爾斯（Paul Pierce）看來，金塊和熱火都稱不上聯盟最好的兩支球隊。

「我認為熱火和金塊不是聯盟中最好的兩支球隊，他們只是發揮最好的球隊。邁阿密例行賽場均得分墊底，整個賽季都沒有保持好的習慣。然後他們進入季後賽，打開了開關，成了一支截然不同的球隊。」皮爾斯說。

儘管熱火今年賽季是透過2場附加賽才得以搶下第8種子門票，但也別忘了他們在最近4個賽季有3次至少打到東區冠軍賽；同樣地，金塊近幾年也堪稱是勝率超過6成的西區勁旅。

有別於皮爾斯的看法，賈奈特（Kevin Garnett）則是認為能夠闖進總冠軍賽，肯定就是聯盟中最好的兩支球隊。

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