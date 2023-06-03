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NBA／稱金塊、熱火非最強球隊 皮爾斯：他們只是發揮更好

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
BASKETBALL-NBA-DEN-MIA/:NBA: Finals-Miami Heat at Denver Nuggets Jun 1, 2023; Denver, CO, USA; Denver Nuggets center Nikola Jokic (15) controls the ball while defended by Miami Heat forward Jimmy Butler (22) during the second quarter in game one of the 2023 NBA Finals at Ball Arena. Mandatory Credit: Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports 路透社
BASKETBALL-NBA-DEN-MIA/:NBA: Finals-Miami Heat at Denver Nuggets Jun 1, 2023; Denver, CO, USA; Denver Nuggets center Nikola Jokic (15) controls the ball while defended by Miami Heat forward Jimmy Butler (22) during the second quarter in game one of the 2023 NBA Finals at Ball Arena. Mandatory Credit: Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports 路透社

邁阿密熱火在今年季後賽上演驚奇之旅，先後扳倒全聯盟戰績最好的公鹿和塞爾蒂克，成為史上第2支闖進總冠軍賽的老八種子；至於金塊從例行賽一路統治西區，延續在季後賽還是無人能擋，16戰取得13勝，包括7連勝和主場不敗9連勝，昂然走在奪冠之路上。

這兩隊一路過關斬將，最終會師總冠軍賽，不過在傳奇名將皮爾斯（Paul Pierce）看來，金塊和熱火都稱不上聯盟最好的兩支球隊。

「我認為熱火和金塊不是聯盟中最好的兩支球隊，他們只是發揮最好的球隊。邁阿密例行賽場均得分墊底，整個賽季都沒有保持好的習慣。然後他們進入季後賽，打開了開關，成了一支截然不同的球隊。」皮爾斯說。

儘管熱火今年賽季是透過2場附加賽才得以搶下第8種子門票，但也別忘了他們在最近4個賽季有3次至少打到東區冠軍賽；同樣地，金塊近幾年也堪稱是勝率超過6成的西區勁旅。

有別於皮爾斯的看法，賈奈特（Kevin Garnett）則是認為能夠闖進總冠軍賽，肯定就是聯盟中最好的兩支球隊。

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