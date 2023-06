NBA／金塊首戰輾過熱火寫紀錄 主帥馬龍：預期熱火會反撲

全場最多領先24分的金塊,最終在總冠軍賽首戰是以11分之差擊敗熱火,這是歷史上球隊第一次挺進到總冠軍賽的首戰第4大勝分差紀錄,也是1999年的馬刺以來第一支有如此表現的球隊,當時馬刺是贏了尼克12分。

差距最多的是1951年羅徹斯特皇家對尼克,淨勝27分;1947年費城勇士對尼,克,勇士則是贏了芝加哥牡鹿13分。

金塊整場比賽幾乎一路維持大幅領先。數據顯示,今年季後賽當金塊領先兩位數分差時,球隊取得10勝0敗的絕對優勢。

Nikola Jokic records a triple-double in his 1st ever Finals game as Denver takes Game 1! 27 PTS 14 AST 10 REB W Game 2: Sunday, 8:30 PM ET on ABC pic.twitter.com/xW8GzwD5jM

「我為球員的表現感到驕傲,」金塊主帥馬龍(Michael Malone)說,「波特(Michael Porter Jr.)雙十,穆雷(Jamal Murray)雙十,約柯奇(Nikola Jokic)大三元,葛登(Aaron Gordon)在上半場攻防兩端的表現令人印象深刻,布朗(Bruce Brown)也十分出色。今晚的結果是每個人努力得來,大家都做好了自己的工作,我知道下一場比賽我們會做得更好。」

「整個賽季我們在保護主場這方面做得非常出色,我不想在季後賽主場輸掉比賽,所以下一場比賽對於我們來說將是巨大的挑戰。」馬龍說。

展望第2戰,馬龍亦透露金塊將會面臨熱火的強力反撲:「我知道他們不會悄悄地放棄比賽。他們訓練有素,能闖進總冠軍賽肯定是有其原因。我可以預知熱火的反撲,他們肯定會打得更有侵略性。」

Jamal Murray (26 PTS, 10 AST, 6 REB) shines in the @nuggets Game 1 win!



Denver leads 1-0 in the franchise's first ever NBA Finals 🔒



MIA/DEN Game 2: Sunday, 8 PM ET on ABC pic.twitter.com/NGavpWf2a9