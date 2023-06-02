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NBA／金塊首戰輾過熱火寫紀錄 主帥馬龍：預期熱火會反撲

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
今年季後賽當金塊領先兩位數分差時，球隊取得10勝0敗的絕對優勢。 美聯社
今年季後賽當金塊領先兩位數分差時，球隊取得10勝0敗的絕對優勢。 美聯社

全場最多領先24分的金塊，最終在總冠軍賽首戰是以11分之差擊敗熱火，這是歷史上球隊第一次挺進到總冠軍賽的首戰第4大勝分差紀錄，也是1999年的馬刺以來第一支有如此表現的球隊，當時馬刺是贏了尼克12分。

差距最多的是1951年羅徹斯特皇家對尼克，淨勝27分；1947年費城勇士對尼，克，勇士則是贏了芝加哥牡鹿13分。

金塊整場比賽幾乎一路維持大幅領先。數據顯示，今年季後賽當金塊領先兩位數分差時，球隊取得10勝0敗的絕對優勢。

「我為球員的表現感到驕傲，」金塊主帥馬龍（Michael Malone）說，「波特（Michael Porter Jr.）雙十，穆雷（Jamal Murray）雙十，約柯奇（Nikola Jokic）大三元，葛登（Aaron Gordon）在上半場攻防兩端的表現令人印象深刻，布朗（Bruce Brown）也十分出色。今晚的結果是每個人努力得來，大家都做好了自己的工作，我知道下一場比賽我們會做得更好。」

「整個賽季我們在保護主場這方面做得非常出色，我不想在季後賽主場輸掉比賽，所以下一場比賽對於我們來說將是巨大的挑戰。」馬龍說。

展望第2戰，馬龍亦透露金塊將會面臨熱火的強力反撲：「我知道他們不會悄悄地放棄比賽。他們訓練有素，能闖進總冠軍賽肯定是有其原因。我可以預知熱火的反撲，他們肯定會打得更有侵略性。」

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