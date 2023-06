NBA／季後賽專門鎖死王牌 葛登笑稱：90歲會坐搖椅說這故事

雖然休了十天長假,金塊並沒有展現一點懈怠,以104:93擊敗剛贏下搶七大戰,勢頭正旺的熱火,其中,澆熄火焰的關鍵之一,便是葛登(Aaron Gordon)的防守。

作為和約柯奇(Nikola Jokic)一樣,在季後賽繳出巔峰表現的巴特勒(Jimmy Butler),本場比賽在葛登的盯防下,存在感相當稀薄,僅14投6中、拿下13分,成為了唐斯(Karl-Anthony Towns)、杜蘭特(Kevin Durant)、詹姆斯(Lebron James)後,另一位領教葛登防守功力的巨星。

“Out of everybody that I’ve guarded, that we’ve guarded in the playoffs, Jimmy could arguably be the most complete player.”



- Aaron Gordon pic.twitter.com/594g97UzXu