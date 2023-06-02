NBA／季後賽專門鎖死王牌 葛登笑稱：90歲會坐搖椅說這故事
雖然休了十天長假，金塊並沒有展現一點懈怠，以104：93擊敗剛贏下搶七大戰，勢頭正旺的熱火，其中，澆熄火焰的關鍵之一，便是葛登（Aaron Gordon）的防守。
作為和約柯奇（Nikola Jokic）一樣，在季後賽繳出巔峰表現的巴特勒（Jimmy Butler），本場比賽在葛登的盯防下，存在感相當稀薄，僅14投6中、拿下13分，成為了唐斯（Karl-Anthony Towns）、杜蘭特（Kevin Durant）、詹姆斯（Lebron James）後，另一位領教葛登防守功力的巨星。
“Out of everybody that I’ve guarded, that we’ve guarded in the playoffs, Jimmy could arguably be the most complete player.”— NBACentral (@TheNBACentral) June 1, 2023
- Aaron Gordon pic.twitter.com/594g97UzXu
對於自己季後賽在防守端化身「王牌殺手」，葛登受訪時打趣地說道，「我絕對會在75歲、90歲的時候，坐在搖椅上告訴我的小孩們：『對，我鎖死了這些人。』這只是比賽的一部分，我做了球隊需要我做的事情，這是團隊的功勞，一直都是。」
另外，葛登首節頻頻透過身高，在熱火禁區肆虐，拿下了12分之多，還在一次得分後大喊：「太小了！」對此，他再度歸功於團隊，「這就是金塊籃球，我們找到錯位、利用錯位，然後一直做這件事。我只是利用對方防守給予的機會，然後在覺得是錯位時，持續攻擊。」
AARON GORDON 12 POINTS AND COUNTING IN THE 1Q 🔥 pic.twitter.com/jKLCDqppac— ESPN (@espn) June 2, 2023
"TOO LITTLE" 🗣— Bleacher Report (@BleacherReport) June 2, 2023
Aaron Gordon to the Heat 👀
(via @NBA)pic.twitter.com/oTiLPwe5gT
本場比賽攻下16分、6籃板、1助攻的葛登，在防守端鎖死熱火主將、攻擊端又能輕鬆取分，若熱火想不到阻止他的策略，與冠軍的距離將越來越遠。
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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