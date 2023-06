NBA／歐尼爾罕見大讚中鋒長人 約柯奇笑：你是我的偶像

延續首輪以來的狀態,約柯奇(Nikola Jokic)再度發揮全能身手帶隊獲勝,讓一向嘴巴不饒人的歐尼爾(Shaquille O'Neal)都甘拜下風。

雖然是個人生涯,以及金塊隊史的第一場總冠軍賽,約柯奇卻毫不怯場,上半場便在零失誤情況下,繳出10分10助攻的成績,與詹姆斯(Lebron James)成為近25年來唯二能達成此成就的球員。在史詩級發揮下,金塊輕鬆地以104:93拿下首勝。

眾所周知,作為歷史最強中鋒之一,歐尼爾對長人有極高標準,但約柯奇今天的表現,讓他無法雞蛋裡挑骨頭。在節目上,歐尼爾讚嘆:「他就是『掌控比賽』的代名詞,以長人來說,他實在令人驚艷,我很高興能親眼見證他的比賽。」並肯定,約柯奇有資格加入「大塊頭俱樂部」。

受到前輩讚譽,約柯奇也很懂做人,在希爾(Grant Hill)詢問,誰是他的模仿對象時,馬上開玩笑回答:「歐尼爾。」引得大歐開心地說:「這意義非凡,感謝你兄弟。」

但約柯奇隨後也認真地表示,史托亞克維奇(Peja Stojakovic)、狄瓦茲(Vlade Divac)、彼卓維奇(Drazen Petrovic)、鄧肯(Tim Duncan)、艾德里奇(LaMarcus Aldridge)、迪奧(Boris Diaw)、諾維茨基(Dirk Nowitzki)等人對他都有影響。

Grant Hill: "Growing up overseas, who were the guys that you wanted to pattern your game after?"



Nikola Jokic: "I think it's Shaq."



Shaq: "Means a lot. Thank you, brother." 😂pic.twitter.com/EqC1RVr1Y9