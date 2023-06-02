NBA／歐尼爾罕見大讚中鋒長人 約柯奇笑：你是我的偶像

延續首輪以來的狀態，約柯奇（Nikola Jokic）再度發揮全能身手帶隊獲勝，讓一向嘴巴不饒人的歐尼爾（Shaquille O'Neal）都甘拜下風。

雖然是個人生涯，以及金塊隊史的第一場總冠軍賽，約柯奇卻毫不怯場，上半場便在零失誤情況下，繳出10分10助攻的成績，與詹姆斯（Lebron James）成為近25年來唯二能達成此成就的球員。在史詩級發揮下，金塊輕鬆地以104：93拿下首勝。

眾所周知，作為歷史最強中鋒之一，歐尼爾對長人有極高標準，但約柯奇今天的表現，讓他無法雞蛋裡挑骨頭。在節目上，歐尼爾讚嘆：「他就是『掌控比賽』的代名詞，以長人來說，他實在令人驚艷，我很高興能親眼見證他的比賽。」並肯定，約柯奇有資格加入「大塊頭俱樂部」。

.@SHAQ inducts The Joker into The Big Man Alliance 🤣🏅 pic.twitter.com/NqgAB3jjxf — NBA TV (@NBATV) June 2, 2023

受到前輩讚譽，約柯奇也很懂做人，在希爾（Grant Hill）詢問，誰是他的模仿對象時，馬上開玩笑回答：「歐尼爾。」引得大歐開心地說：「這意義非凡，感謝你兄弟。」

但約柯奇隨後也認真地表示，史托亞克維奇（Peja Stojakovic）、狄瓦茲（Vlade Divac）、彼卓維奇（Drazen Petrovic）、鄧肯（Tim Duncan）、艾德里奇（LaMarcus Aldridge）、迪奧（Boris Diaw）、諾維茨基（Dirk Nowitzki）等人對他都有影響。

Grant Hill: "Growing up overseas, who were the guys that you wanted to pattern your game after?"



Nikola Jokic: "I think it's Shaq."



Shaq: "Means a lot. Thank you, brother." 😂pic.twitter.com/EqC1RVr1Y9 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 2, 2023

約柯奇最終砍下27分、10籃板、14助攻，又一次在季後賽締造大三元，若他能在往後幾場延續手感，個人的總冠軍賽MVP、球隊的冠軍戒指，都將手到擒來。

Nikola Jokic becomes the 2nd player to record a triple-double in their Finals debut, joining Jason Kidd.



Kidd: 23 PTS, 10 REB, 10 AST on 6/5/2002



Jokic: 27 PTS, 14 AST, 10 REB in Game 1 pic.twitter.com/ZqqsfmKtoQ — NBA History (@NBAHistory) June 2, 2023

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