NBA／湖人願匹配1億美元報價留里夫斯 美媒：記取卡魯索教訓

湖人隊「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）今年完全打出身價，休賽季他將成為受限制自由球員，最高能獲得4年近1億美元的合約，湖人將有權利匹配其他隊的報價。

《The Athletic》湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）透露，湖人會記取卡魯索（Alex Caruso）離隊的教訓，將全力留下里夫斯。

公牛在2021年休賽季開出4年3700萬美元的合約報價給卡魯索，湖人最終未跟進該報價反而將他放走。里夫斯如今也將成為受限制自由球員，據先前報導指出，其他隊最高能開出4年9900萬美元的報價。

布哈指出，里夫斯是湖人隊第三優秀的球員，例行賽尾聲和季後賽上場時間大幅增加，基本是一名18分5助攻5籃板，且投籃三圍50%/40%/90%的先發球員。湖人下半季好表現有好幾個原因，但里夫斯的崛起是最大因素。

布哈認為湖人會想留住他，也有許多球隊想得到他，包括魔術、火箭以及馬刺隊。布哈表示，「我認為他們從卡魯索的情況記取教訓，坦白說這可能是一場更大的災難（里夫斯離隊），因為里夫斯是更好的球員，他更加全面。」

布哈也表示，「我在湖人內部聽到的聲音是，他們將匹配所有接近1億美元的報價。」

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