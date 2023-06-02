NBA／總裁席佛稱有額外發現 莫蘭特持槍懲處冠軍賽後公布

莫蘭特（Ja Morant）二度持槍事件已過半月，除了早已公布的球隊懲處外，聯盟判罰也會在冠軍賽後出爐。

五月中，莫蘭特持槍出現在友人IG限時動態，引起軒然大波。由於已是累犯，事件發生當下，NBA總裁席佛（Adam Silver）便曾表示，自己相當錯愕，這讓外界普遍認為，莫蘭特將被重罰。

稍早，席佛於記者會說明，聯盟已完成相關調查，「為了確認處分是合理的，我們檢閱了相關事件，以及選手個人歷史，當然還有事件嚴重度，都是判罰基準。它並不是精準的科學，而是出於我和同仁的判斷。」此外，席佛還提到，調查過程發現了「額外事件」。

NBA commissioner Adam Silver says they have uncovered additional information on Ja Morant and have made a decision on the investigation, but will announce it after the NBA Finals 👀😳 pic.twitter.com/reHyqOzdqq — Daily Loud (@DailyLoud) June 2, 2023

不過，席佛不打算立即宣布裁決，「我相信球員工會也會同意這作法，現在宣布結果，對於還在打總冠軍賽的隊伍不公平。由於他已進入休賽季，還被灰熊無限期停權，接下來幾個禮拜不會有任何事發生，所有公開聲明應該先停於此，我相信比賽結束後，結論會馬上出來。」

同惹出持槍爭議的亞瑞納斯（Gilbert Arenas）當年被禁賽50場，莫蘭特的懲處雖尚不得而知，但累犯的他，或許也難逃被強制坐板凳的下場。

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