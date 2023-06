NBA／總裁席佛稱有額外發現 莫蘭特持槍懲處冠軍賽後公布

莫蘭特(Ja Morant)二度持槍事件已過半月,除了早已公布的球隊懲處外,聯盟判罰也會在冠軍賽後出爐。

五月中,莫蘭特持槍出現在友人IG限時動態,引起軒然大波。由於已是累犯,事件發生當下,NBA總裁席佛(Adam Silver)便曾表示,自己相當錯愕,這讓外界普遍認為,莫蘭特將被重罰。

稍早,席佛於記者會說明,聯盟已完成相關調查,「為了確認處分是合理的,我們檢閱了相關事件,以及選手個人歷史,當然還有事件嚴重度,都是判罰基準。它並不是精準的科學,而是出於我和同仁的判斷。」此外,席佛還提到,調查過程發現了「額外事件」。

NBA commissioner Adam Silver says they have uncovered additional information on Ja Morant and have made a decision on the investigation, but will announce it after the NBA Finals 👀😳 pic.twitter.com/reHyqOzdqq