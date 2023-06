NBA／熱火首戰毫無競爭力 名嘴崩潰狂酸：全隊都像落選秀

熱火作為史上第二支打進總冠軍賽的第八種子,賽前並不被看好能擊敗西區龍頭金塊,但他們今日毫無競爭力,全場一路被壓著打,讓名嘴貝勒斯(Skip Bayless)崩潰發表多則推特。

熱火今日防線上半場就遭突破,讓金塊以六成命中率、46%三分命中率取得59:42,多達17分領先。下半場,金塊甚至一度將分差拉開至20分以上,雖然熱火末節重拾節奏,一度將差距縮小至個位數內,金塊繃緊神經後仍順利關門,總冠軍賽首戰以104:93輕取對手。

由於比賽內容過於一面倒,讓想看精彩對決的貝勒斯相當不滿,從比賽初期便連續發文砲轟熱火。首先,他在葛登(Aaron Gordon)屢次得分時發文:「他在對湖人時,還是進攻端的負擔,但他今天成了Nikola Gordon。」接著再說:「我覺得這舞台對熱火來說太大了。」還以熱火引以為傲的「落選秀軍團」嘲諷,「南灘軍團現在的投籃,像他們在選秀會都落選一樣。」

Aaron Gordon was an offensive liability against the Lakers, who dared him to shoot. Tonight he is Nikola Gordon. — Skip Bayless (@RealSkipBayless) June 2, 2023

I thought maybe the Nuggets would play tight in their first Finals game. Instead, the Heat look like the stage is too big for THEM. — Skip Bayless (@RealSkipBayless) June 2, 2023

Right now the Heat are shooting the ball like none of 'em were drafted. — Skip Bayless (@RealSkipBayless) June 2, 2023

貝勒斯的砲火,並沒有隨著比賽進行停歇:「我對首戰的看法是錯的,熱火變回了第八種子,第二場比賽見。」甚至還嘲笑史特魯斯(Max Strus)從「塞爾蒂克殺手」轉為「熱火殺手」,最後,氣急敗壞的他更直言:「我希望熱火能以80:120輸掉這場比賽。」

Well, I was wrong about Game 1. Heat have turned back into an 8 seed. On to Game 2. — Skip Bayless (@RealSkipBayless) June 2, 2023

Caleb Martin should've been the ECF MVP. Tonight (0-5) he has turned back into the guy Michael Jordan cut. — Skip Bayless (@RealSkipBayless) June 2, 2023

Max Strus, Celtics killer, is killing the Heat ... 0-6 from three. Can't even come close. — Skip Bayless (@RealSkipBayless) June 2, 2023

I hope Miami loses this game 120-80. — Skip Bayless (@RealSkipBayless) June 2, 2023

或許是丹佛高原太令人窒息,熱火球員今日普遍表現不佳,他們得盡速調整狀態,才不會如貝勒斯所言:「我猜明天會最常聽到一個字,『橫掃』。」

Prediction: On tomorrow's Undisputed, I will hear the word "sweep." — Skip Bayless (@RealSkipBayless) June 2, 2023

udn討論區