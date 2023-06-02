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NBA／熱火首戰毫無競爭力 名嘴崩潰狂酸：全隊都像落選秀

聯合新聞網／ 綜合報導
巴特勒今日僅得13分。 路透社
巴特勒今日僅得13分。 路透社

熱火作為史上第二支打進總冠軍賽的第八種子，賽前並不被看好能擊敗西區龍頭金塊，但他們今日毫無競爭力，全場一路被壓著打，讓名嘴貝勒斯（Skip Bayless）崩潰發表多則推特。

熱火今日防線上半場就遭突破，讓金塊以六成命中率、46%三分命中率取得59：42，多達17分領先。下半場，金塊甚至一度將分差拉開至20分以上，雖然熱火末節重拾節奏，一度將差距縮小至個位數內，金塊繃緊神經後仍順利關門，總冠軍賽首戰以104：93輕取對手。

由於比賽內容過於一面倒，讓想看精彩對決的貝勒斯相當不滿，從比賽初期便連續發文砲轟熱火。首先，他在葛登（Aaron Gordon）屢次得分時發文：「他在對湖人時，還是進攻端的負擔，但他今天成了Nikola Gordon。」接著再說：「我覺得這舞台對熱火來說太大了。」還以熱火引以為傲的「落選秀軍團」嘲諷，「南灘軍團現在的投籃，像他們在選秀會都落選一樣。」

貝勒斯的砲火，並沒有隨著比賽進行停歇：「我對首戰的看法是錯的，熱火變回了第八種子，第二場比賽見。」甚至還嘲笑史特魯斯（Max Strus）從「塞爾蒂克殺手」轉為「熱火殺手」，最後，氣急敗壞的他更直言：「我希望熱火能以80：120輸掉這場比賽。」

或許是丹佛高原太令人窒息，熱火球員今日普遍表現不佳，他們得盡速調整狀態，才不會如貝勒斯所言：「我猜明天會最常聽到一個字，『橫掃』。」

熱火 金塊

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