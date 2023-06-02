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NBA／基德後首位總冠軍賽初登場大三元 約柯奇狂寫多項紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇主宰戰局表現無人能擋。 美聯社
約柯奇主宰戰局表現無人能擋。 美聯社

失去年度MVP三連霸榮耀約柯奇（Nikola Jokic），憑藉季後賽優異表現贏得西區冠軍賽MVP，如今他更是全力邁向生涯第一座總冠軍賽MVP！

如同國外媒體形容平靜之中就能拿到驚人數據的約柯奇，生涯首度打總冠軍賽就以12投7中外加12罰10中的高效率，攻下27分14助攻10籃板，不僅以9次大三元持續推高單季季後賽最多大三元表現，更是達成許多罕見的紀錄里程碑。

據統計，約柯奇成為2002年的基德之後，首位生涯第一次打總冠軍賽就完成大三元的球員，且首次出賽就以14次助攻打破歷史紀錄。

此外，約柯奇成為史上第4位在總冠軍賽單場至少拿到25分10助攻10籃板、投籃命中率超過6成的球員，先前3位分別是渥錫（James Worthy）、詹姆斯（LeBron James）和巴特勒（Jimmy Butler）。

另一方面，約柯奇上半場比賽就累積10分10助攻，成了近25年來除了詹姆斯之外，首位可以在總冠軍賽半場取得得分助攻雙十表現的球員。詹姆斯是在生涯第42場總冠軍才達成，而這只是約柯奇的第1場。

約柯奇今年到目前為止一共打了16場季後賽，完成9次大三元，累積獲得476分、209籃板、168次助攻，在歷史上足以比肩「大鳥」柏德（Larry Bird）和詹姆斯。

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