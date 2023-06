NBA／基德後首位總冠軍賽初登場大三元 約柯奇狂寫多項紀錄

失去年度MVP三連霸榮耀約柯奇(Nikola Jokic),憑藉季後賽優異表現贏得西區冠軍賽MVP,如今他更是全力邁向生涯第一座總冠軍賽MVP!

如同國外媒體形容平靜之中就能拿到驚人數據的約柯奇,生涯首度打總冠軍賽就以12投7中外加12罰10中的高效率,攻下27分14助攻10籃板,不僅以9次大三元持續推高單季季後賽最多大三元表現,更是達成許多罕見的紀錄里程碑。

據統計,約柯奇成為2002年的基德之後,首位生涯第一次打總冠軍賽就完成大三元的球員,且首次出賽就以14次助攻打破歷史紀錄。

此外,約柯奇成為史上第4位在總冠軍賽單場至少拿到25分10助攻10籃板、投籃命中率超過6成的球員,先前3位分別是渥錫(James Worthy)、詹姆斯(LeBron James)和巴特勒(Jimmy Butler)。

另一方面,約柯奇上半場比賽就累積10分10助攻,成了近25年來除了詹姆斯之外,首位可以在總冠軍賽半場取得得分助攻雙十表現的球員。詹姆斯是在生涯第42場總冠軍才達成,而這只是約柯奇的第1場。

約柯奇今年到目前為止一共打了16場季後賽,完成9次大三元,累積獲得476分、209籃板、168次助攻,在歷史上足以比肩「大鳥」柏德(Larry Bird)和詹姆斯。

Nikola Jokic records a triple-double in his 1st ever Finals game as Denver takes Game 1!



27 PTS

14 AST

10 REB

W



