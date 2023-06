NBA／金塊開門紅仍不太滿意 主帥馬龍：第四節必須好好關門

丹佛金塊今天靠約柯奇(NikolaJokic)拿下27分10籃板14助攻大三元,加上穆雷(Jamal Murray)攻下26分10助攻6籃板, 104比93擊敗邁阿密熱火,總冠軍系列賽拔得頭籌。

早早晉級的丹佛金塊,今天在主場以逸待勞,迎戰打滿7場東區冠軍賽才闖進總冠軍戰的熱火。

金塊今年例行賽53勝29敗西區排名第1。季後賽首輪金塊4比1淘汰明尼蘇達灰狼,次輪4比2擊敗鳳凰城太陽,西區冠軍賽再以4比0橫掃洛杉磯湖人,隊史首次殺進總冠軍賽。

對比少了赫洛(Tyler Herro)、歐拉迪波(VictorOladipo)的熱火,金塊有包括約柯柯奇、穆雷率隊拚戰,陣容相對整齊且具有優勢。

不過雖然首戰大多數時間都掌握明顯優勢,但總教練馬龍(Michael Malone)認為球隊還是要保持專注。「我們必須在終結比賽方面做得更好。我們不能選擇什麼時候想要認真打球,而是要48分鐘都全力以赴。取得1比0領先是很棒的事情,但我們仍要做得更好才行。」馬龍說。

原本落後21分的熱火,第四節在海史密斯(Haywood Highsmith)和文森(Gabe Vincent)聯手砍進20分的帶動下,一度將差距縮小到個位數;所幸約柯奇單節拿下12分,加上前面領先分數夠多,金塊還是好整以暇地收下比賽。

金塊目前已經取得7連勝,且主場至今9連勝,充分展現問鼎總冠軍的實力。

5月30日才確定晉級的熱火僅兩天喘息機會,相較之下,5月23日就拿下總冠軍賽門票、比熱火多7天休息的金塊更被外界看好。

兩隊第2戰將於台北時間5日繼續在丹佛進行。

Nikola Jokic records a triple-double in his 1st ever Finals game as Denver takes Game 1!



27 PTS

14 AST

10 REB

W



Game 2: Sunday, 8:30 PM ET on ABC pic.twitter.com/xW8GzwD5jM