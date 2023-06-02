NBA／金塊開門紅仍不太滿意 主帥馬龍：第四節必須好好關門

丹佛金塊今天靠約柯奇（NikolaJokic）拿下27分10籃板14助攻大三元，加上穆雷（Jamal Murray）攻下26分10助攻6籃板， 104比93擊敗邁阿密熱火，總冠軍系列賽拔得頭籌。

早早晉級的丹佛金塊，今天在主場以逸待勞，迎戰打滿7場東區冠軍賽才闖進總冠軍戰的熱火。

金塊今年例行賽53勝29敗西區排名第1。季後賽首輪金塊4比1淘汰明尼蘇達灰狼，次輪4比2擊敗鳳凰城太陽，西區冠軍賽再以4比0橫掃洛杉磯湖人，隊史首次殺進總冠軍賽。

對比少了赫洛（Tyler Herro）、歐拉迪波（VictorOladipo）的熱火，金塊有包括約柯柯奇、穆雷率隊拚戰，陣容相對整齊且具有優勢。

不過雖然首戰大多數時間都掌握明顯優勢，但總教練馬龍（Michael Malone）認為球隊還是要保持專注。「我們必須在終結比賽方面做得更好。我們不能選擇什麼時候想要認真打球，而是要48分鐘都全力以赴。取得1比0領先是很棒的事情，但我們仍要做得更好才行。」馬龍說。

原本落後21分的熱火，第四節在海史密斯（Haywood Highsmith）和文森（Gabe Vincent）聯手砍進20分的帶動下，一度將差距縮小到個位數；所幸約柯奇單節拿下12分，加上前面領先分數夠多，金塊還是好整以暇地收下比賽。

金塊目前已經取得7連勝，且主場至今9連勝，充分展現問鼎總冠軍的實力。

5月30日才確定晉級的熱火僅兩天喘息機會，相較之下，5月23日就拿下總冠軍賽門票、比熱火多7天休息的金塊更被外界看好。

兩隊第2戰將於台北時間5日繼續在丹佛進行。

Nikola Jokic records a triple-double in his 1st ever Finals game as Denver takes Game 1!



27 PTS

14 AST

10 REB

W



Game 2: Sunday, 8:30 PM ET on ABC pic.twitter.com/xW8GzwD5jM — NBA (@NBA) June 2, 2023

udn討論區