NBA／他們給的實在太多了！威廉斯合約總價可達8年近億美元

昨天傳出將以6年7200萬美元合約接任活塞主帥的前太陽教頭威廉斯(Monty Williams),其合約金額和內容還不止如此。

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基(Adrian Wojnarowski)的消息,威廉斯實際上的合約是達到6年7850萬美元,且包含第7和第8年的球隊選項,加上其中的激勵條款,總價值甚至會來到8年近1億美元的破紀錄天價,可說是震驚教練界。

活塞砸錢積極追求,如願得到原本想休息一年的威廉斯。威廉斯如果沒有馬上接受這份工作,其實他和太陽還有3年2100萬美元的剩餘款項,按照他合約附加條款,威廉斯轉戰底特律後,太陽將可以省下這筆薪資。

在太陽執教的4個賽季裡,威廉斯取得194勝115敗的成績,勝率達62.8%;在2020-21年賽季率隊打進總冠軍賽,,隔年2021-22賽季,太陽又取得64勝18敗的隊史最佳戰績,高居全聯盟第一,因此獲選年度最佳總教練。

儘管近3年太陽在季後賽表現顯得虎頭蛇尾,但對於儲備不少潛力新星的活塞來說,顯然希望威廉斯能扮演導師角色,帶領汽車城重振雄風,擺脫谷底陰霾。從2009-10年賽季至今,活塞僅2次打進季後賽,且首輪就遭到淘汰。

威廉斯的平均年薪超過1300萬美元,直接超越波波維奇(Gregg Popovich)的1150萬美元,柯爾(Steve Kerr)的950萬美元、史波史特拉(Erik Spoelstra)的850萬美元,成為聯盟薪資最高的總教練。

只是和上述3位名帥相比,威廉斯的戰功和資歷可說是天差地遠,就看他能否化腐朽為神奇,真正展現執教功力。

