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NBA／憶經典胯下之「魯」 艾佛森：不知道當下在想什麼

聯合新聞網／ 綜合報導
艾佛森在湖人板凳席前，跨過泰隆魯。 截自《NBA TV》推特
艾佛森在湖人板凳席前，跨過泰隆魯。 截自《NBA TV》推特

NBA總冠軍賽稍早拉開序幕，這個舞台曾上演各種經典畫面，2001年艾佛森（Allen Iverson）帶來的胯下之「魯」就是其中之一，他近日受訪談到這個動作，坦言這是自然反應，當下腦中其實一片空白，「不知道自己在想什麼」。

2000-01賽季，76人在艾佛森率領下闖入總冠軍賽，他們的對手，是在西區先後橫掃拓荒者、國王、馬刺，有歐尼爾（Shaquille O'Neal）、布萊恩（Kobe Bryant）坐鎮的湖人。當時湖人在季後賽是強勢11連勝無敗績，76人則經歷兩次搶七大戰，使得外界普遍看好「OK連線」能締造二連霸，甚至創造單季季後賽全勝紀錄。

然而艾佛森打碎湖人美夢，總冠軍賽首戰，雙方鏖戰至OT，76人於終場一分鐘前領先兩分，艾佛森在底線對位現任快艇教頭泰隆魯（Tyronn Lue），即便對方貼身防守，他仍迎面命中一計跳投攻下保險分，而起跳封阻的泰隆魯，隨後因重心不穩跌落在地，艾佛森此時不做他想，在眾目睽睽之下跨過泰隆魯，成就經典畫面。

這個被後世稱為跨下之「魯」的動作，搭配76人暴冷送湖人首敗的背景，讓艾佛森「戰神」的稱號更加響亮。二十年後，回憶起這個時刻，艾佛森表示自己很難形容當下感覺，「我沉浸在那個瞬間，也知道他倒在我面前，但我不知道自己跨過他那刻，腦中到底在想什麼。」

即便最終無法完成「小蝦米扳倒大鯨魚」的戲碼，系列賽以1：4落敗，目送湖人完成二連霸，但艾佛森該年留下這個標誌性的動作，配上系列賽場均35.6分、5.6籃板、3.8助攻的表現，讓他即便是輸家，也能名留青史。

76人 湖人 艾佛森 布萊恩 歐尼爾

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