NBA／憶經典胯下之「魯」 艾佛森：不知道當下在想什麼

NBA總冠軍賽稍早拉開序幕,這個舞台曾上演各種經典畫面,2001年艾佛森(Allen Iverson)帶來的胯下之「魯」就是其中之一,他近日受訪談到這個動作,坦言這是自然反應,當下腦中其實一片空白,「不知道自己在想什麼」。

2000-01賽季,76人在艾佛森率領下闖入總冠軍賽,他們的對手,是在西區先後橫掃拓荒者、國王、馬刺,有歐尼爾(Shaquille O'Neal)、布萊恩(Kobe Bryant)坐鎮的湖人。當時湖人在季後賽是強勢11連勝無敗績,76人則經歷兩次搶七大戰,使得外界普遍看好「OK連線」能締造二連霸,甚至創造單季季後賽全勝紀錄。

然而艾佛森打碎湖人美夢,總冠軍賽首戰,雙方鏖戰至OT,76人於終場一分鐘前領先兩分,艾佛森在底線對位現任快艇教頭泰隆魯(Tyronn Lue),即便對方貼身防守,他仍迎面命中一計跳投攻下保險分,而起跳封阻的泰隆魯,隨後因重心不穩跌落在地,艾佛森此時不做他想,在眾目睽睽之下跨過泰隆魯,成就經典畫面。

“I can’t tell you what the feeling was like… I was in the moment.”



Allen Iverson on his iconic "step over" & Game 1 performance in the 2001 NBA Finals pic.twitter.com/0o1tQxGgGQ