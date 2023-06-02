NBA／冠軍賽和塞爾維亞前輩約柯奇碰頭 熱火約維奇：很自豪

今年NBA總冠軍賽絕對會吸引塞爾維亞球迷的關注，除了金塊球星約柯奇（Nikola Jokic）外，熱火小將約維奇（Nikola Jovic）同樣來自塞爾維亞，兩人在比賽開打前相見歡，都對彼此作出高度讚美。

約維奇在2022年選秀會以第27順位被熱火隊選中，當時金塊握有第21順位，也邀請他來試訓，不過金塊最終選擇另一名前鋒布勞恩（Christian Braun），無緣看到名字只差1個字母的兩人同隊。

Nikola Jokic & Nikola Jovic will meet in the 2023 NBA Finals 😳 pic.twitter.com/Ijn0bMU6wz — NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) May 30, 2023

談到和同胞前輩約柯奇共同登上總冠軍賽舞台，約維奇表示：「這讓我感到自豪，因為我們來自一個小國」、「能代表塞爾維亞，無論在總決賽中用哪種方式，我都很高興」。

兩人曾在例行賽期間共進晚餐，當時約維奇表示，「我才剛見到他，所以還沒有很親密，但我覺得能把他看作一個大哥，因為他很冷靜，教導我他知道的一切。」

「他是一個偉大的人，告訴我這聯盟是如何運作，該如何鍛鍊，要相信自己。」約維奇說。

由於約維奇還只是菜鳥，上場時間有限。不過約柯奇仍給小老弟讚美，「我看著他成長，我們看看他是否能得到上場機會，他能做出很多貢獻。」

"One of his coaches was my godfather..."



Nikola Jokic talks about Heat rookie and fellow Serbian player Nikola Jovic 🔊#NBAFinals presented by @YouTubeTV Media Availability

Game 1: Thursday, 6/1, 8:30pm/et, ABC pic.twitter.com/wdkTXhqhHs — NBA (@NBA) May 31, 2023

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