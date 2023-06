NBA／冠軍賽和塞爾維亞前輩約柯奇碰頭 熱火約維奇：很自豪

今年NBA總冠軍賽絕對會吸引塞爾維亞球迷的關注,除了金塊球星約柯奇(Nikola Jokic)外,熱火小將約維奇(Nikola Jovic)同樣來自塞爾維亞,兩人在比賽開打前相見歡,都對彼此作出高度讚美。

約維奇在2022年選秀會以第27順位被熱火隊選中,當時金塊握有第21順位,也邀請他來試訓,不過金塊最終選擇另一名前鋒布勞恩(Christian Braun),無緣看到名字只差1個字母的兩人同隊。

Nikola Jokic & Nikola Jovic will meet in the 2023 NBA Finals 😳 pic.twitter.com/Ijn0bMU6wz

談到和同胞前輩約柯奇共同登上總冠軍賽舞台,約維奇表示:「這讓我感到自豪,因為我們來自一個小國」、「能代表塞爾維亞,無論在總決賽中用哪種方式,我都很高興」。

兩人曾在例行賽期間共進晚餐,當時約維奇表示,「我才剛見到他,所以還沒有很親密,但我覺得能把他看作一個大哥,因為他很冷靜,教導我他知道的一切。」

「他是一個偉大的人,告訴我這聯盟是如何運作,該如何鍛鍊,要相信自己。」約維奇說。

由於約維奇還只是菜鳥,上場時間有限。不過約柯奇仍給小老弟讚美,「我看著他成長,我們看看他是否能得到上場機會,他能做出很多貢獻。」

"One of his coaches was my godfather..."



Nikola Jokic talks about Heat rookie and fellow Serbian player Nikola Jovic 🔊#NBAFinals presented by @YouTubeTV Media Availability

Game 1: Thursday, 6/1, 8:30pm/et, ABC pic.twitter.com/wdkTXhqhHs