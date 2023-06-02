NBA／總冠軍賽今燃戰火 熱火包圍戰 約柯奇不敢輕敵

NBA總冠軍賽今天點燃戰火，將由挑戰隊史首冠的金塊隊出戰史上第二支以分區第8種子闖進總冠軍賽的熱火隊，在奪冠賠率上取得壓倒優勢的金塊，球隊一哥約柯奇強調，總冠軍賽中沒有所謂的熱門球隊，接下來是他們遭遇過最大的挑戰。

在西區冠軍賽橫掃湖人隊後，金塊休了整整9天再度回到賽場上，不過約柯奇昨天受訪時強調，金塊從開季時不被看好，讓他一直無法認同，但打到總冠軍賽後也沒有任何一方會是熱門球隊，「接下來的比賽會是我們一生中最艱難的幾場，大家都知道這點且做好準備。」

而熱火在今年東區冠軍賽開打前同樣是不被看好的一方，如果想改寫聯盟歷史，則必須越過約柯奇這道高牆。熱火巴特勒表示，必須依靠團隊來阻擋約柯奇，「我們必須靠全隊5個人一起防守他，我們不能讓他取得空檔，每個人都必須爭搶籃板球，也不能有防守失誤。」

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