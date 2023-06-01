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NBA／湖人湯普森獻策守約柯奇 主持人虧：我們邀手下敗將

聯合新聞網／ 綜合報導
約柯奇(左)、湯普森(右)。 美聯社
約柯奇(左)、湯普森(右)。 美聯社

如何防住金塊隊全能中鋒約柯奇（Nikola Jokic），一直是各隊的難題，金塊隊在他領軍下，季後賽接連擊敗灰狼、太陽隊，更在西區冠軍賽橫掃湖人隊。而剛被淘汰的湖人中鋒T.湯普森（Tristan Thompson）近日上節目好心獻策，卻遭主持人狠虧一番。

ESPN邀請湯普森上節目，提供熱火隊防守約柯奇的方法。主持人傑佛森（Richard Jefferson）隆重介紹這位來賓：「失敗為成功之母，因此我們找來約柯奇的手下敗將。」

湯普森傻眼回應：「你這什麼意思兄弟？」傑佛森表示，「你不是輸了才在這嗎？」對此湯普森表示，「這是團隊運動，我們贏球要一起，輸球也要一起。」

隨後湯普森開始認真解說：「約柯奇是MVP，你阻擋不了他，要讓他打得更困難。對我來說，防守要提早給他對抗，那些老派長人和教練指導我們，『就是提早去防他，增加身體對抗。』」

「以這一球為例，我一開始就降低重心，因為約柯奇常站直打球，所以我要讓他感受到我的存在，把他推出那些位置。每一英寸都很重要，我一定得堅守位置，把他推離舒適區」湯普森說。

事實上，湯普森只在第4戰登場10分鐘，約柯奇該場比賽24投11中，攻下30分14籃板13助攻。

Nikola Jokic

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