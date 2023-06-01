NBA／當年說過討厭邁阿密 巴特勒如今想穿熱火球衣退休
「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）2013年效力公牛隊時，曾說過他永遠不會穿上熱火隊球衣，但他2019年加盟熱火打臉自己說過的話。如今他已效力熱火4季，受訪時也坦言想穿著熱火球衣退休。
巴特勒受訪時解釋自己年少時的狂妄言論，「當我進入聯盟時，熱火一直擊敗公牛隊，他們擁有三巨頭。因為我被公牛選中，所以我不能喜歡熱火，你不能喜歡韋德（Dwyane Wade），即時你和他上過同間學校。」
詹姆斯（LeBron James）2014年重返騎士隊，熱火三巨頭時代正式落幕，韋德則在2016年短暫加盟公牛，巴特勒表示，「韋德來到公牛，我們成為隊友，我覺得這傢伙不是壞人，他幫助我很多，繞了一大圈，現在我認為熱火球衣是我最後一件球衣。」
現年33歲的巴特勒在2021年夏天和熱火以4年1.84億美元續約，2025-26年賽季巴特勒擁有球員選項，屆時巴特勒已36歲。
2023NBA季後賽賽程與戰績
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