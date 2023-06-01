NBA／金塊被看好奪冠 約基奇：總冠軍賽沒熱門球隊

NBA總冠軍賽明天開打，金塊將出戰東區上演老八傳奇的熱火，對於金塊被視為奪冠熱門，金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）今天說，總冠軍賽中沒有熱門球隊，「接下來將是我們遭遇過最艱難比賽」。

7戰4勝制總冠軍賽明天將在丹佛金塊主場揭開序幕，金塊將迎戰邁阿密熱火，西區頭號種子金塊將尋求隊史首冠。

金塊在前3輪季後賽一共拿下12勝3敗，面對星光熠熠的洛杉磯湖人更是以直落4勝出，比起從附加賽一路過關斬將、成為史上第2支以第8種子之姿前進總冠軍賽的熱火，由2屆年度最有價值球員（MVP）得主約柯奇領軍的金塊，更被外界看好可望奪得隊史首座金盃。

面對金塊被視為奪冠大熱門，約柯奇表示，「我們不是什麼奪冠熱門，他們（熱火）也不是，總冠軍賽中沒有熱門球隊，我認為這將是我們有史以來遭遇過最艱難的比賽，我們為此做好了準備。」

熱火預計將派出中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）箝制約柯奇在場上的發揮，畢竟這位兩屆MVP本季在季後賽出賽15場，場均29.9分、13.3個籃板和10.3次助攻，也是金塊能挺進總冠軍賽的關鍵。

約柯奇強調，這是1場金塊與熱火之間的比賽，而不是他與阿德巴約之間對抗，而他認為，兩隊之間打球風格有些類似，「都會讓所有球員一同參與，我們都喜歡打團隊籃球」。

比起金塊以逸待勞，在總冠軍賽開打前，共獲得9天時間調整，熱火僅休息2天就得上陣，且在季後賽首輪出戰密爾瓦基公鹿首戰右手腕骨折退場的射手赫洛（Tyler Herro），還趕不及在總冠軍賽首戰歸隊。

熱火教頭史波斯特拉（Erik Spoelstra）證實，赫洛不會在總冠軍賽首戰上場，「目前尚未接近復出」。而先前有美媒報導，赫洛目標第3場回到熱火主場時重返賽場。

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