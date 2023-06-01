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NBA／金塊晉冠軍賽卻不受媒體關注 熱火主帥也很納悶

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

NBA總冠軍賽將在明天點燃戰火，儘管今年東區冠軍賽熱火隊與塞爾蒂克隊打得轟轟烈烈，不過緊接著登場的熱火隊與金塊隊爭冠戲碼，卻被認為受到的關注度不如預期，尤其是金塊一直以來都未受到太多主流媒體的青睞，讓熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）都很納悶。

NBA今年季後賽將上演史上第2度的分區第一種子出戰第八種子的戲碼，不過在西區的湖人、勇士、太陽以及東區的公鹿、76人、塞爾蒂克相繼遭到淘汰後，不少人都認為今年冠軍賽所受到的關注度將會大打折扣，甚至覺得精采程度可能會遠不如剛結束的東區冠軍賽熱火與塞爾蒂克的搶七系列賽。

而這樣的狀況也反應在了冠軍賽的票價上，根據美國票務平台「SeatGeek」的資訊，今年冠軍賽首場比賽的平均票價為1288美元，比起去年勇士與塞爾蒂克的系列賽首戰票價整整下降了百分之36。

此外，今年金塊雖然被看好有機會搶下隊史首冠，但不論是在球隊人氣還是主流媒體的關注度上都遠不如其他大城市球隊，讓熱火主帥史波史特拉也感到納悶，「我不知道主流媒體是否有一直在關注金塊，但當我當年在泡泡賽區看到他們的表現後，我就知道他們今年同樣會有如此好表現。如果穆雷（Jamal Murray）沒有受傷，他們可能已經多打好幾次總冠軍賽，因為這就是他們偉大的二人組與馬龍（Michael Malone）建立起最適合他們的系統。」

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