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NBA／不在乎新勞資協議補強限制 勇士老闆：無論如何都要贏

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士老闆拉卡柏(左)。 路透
勇士老闆拉卡柏(左)。 路透

勇士休賽季將面臨諸多難題，4冠幕後推手邁爾斯（Bob Myers）昨天更宣布不續任球隊總管，加上新版勞資協議讓薪資破表的球隊補強限制重重，使得勇士的未來更加混沌不明。不過老闆拉卡柏（Joe Lacob）可不打算妥協，仍自信喊話，不管用什麼方法都要贏。

根據NBA先前達成的新版勞資協議，超過豪華稅門檻1750萬美元的球隊，將無法得到迷你中產特例，同時也不能在交易中使用現金，且無法交易未來7年之後的首輪籤，以及在買斷市場中搶人。

據《NBC體育》報導，勇士下賽季預計超越豪華稅門檻4900萬美元，因此未來恐難以復刻本季用迷你中產簽下迪文森佐（Donte DiVincenzo）的神操作。

儘管新總管人選尚未出爐，還要面臨防守悍將格林（Draymond Green）續約等問題，勇士老闆拉卡柏無視規定仍堅定喊話，「無論如何，我們都會贏。我不在乎規則，我們將找到方法解決這點。這就是好球隊該做的，會想辦法贏下比賽，而我們的目標是贏球和得到總冠軍。」

勇士

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