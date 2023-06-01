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NBA／東冠G7做挑釁動作 熱火羅賓森：我的復仇計畫

中央社／ 台北1日電
熱火射手羅賓森。 路透社
熱火射手羅賓森。 路透社

美國職籃NBA邁阿密熱火在東區冠軍賽第7戰，客場打爆塞爾蒂克晉級總冠軍賽，其中射手羅賓森（Duncan Robinson）在第4節一次上籃得手後，做出「我聽不見」的挑釁手勢，今天他解釋說：「這是我的復仇計畫。」

根據《Yahoo Sports》報導，29歲的羅賓森小時候在距離波士頓車程約1小時的新罕布什爾州（New Hampshire）長大，有許多高中同學都有他的電話號碼，他也因此被拉進一個波士頓塞爾蒂克的球迷群組。

羅賓森說：「我在東冠第6戰尾聲投丟了2個關鍵的三分球，那原本可以幫助我們贏球的，其實我那時候很難過，沒想到我的手機突然爆炸，這個群組有超過70個訊息，而且都是在嘲笑我和攻擊我。」

羅賓森回憶說：「所以從第6戰結束後，我就一直想著，如果我有機會的話，一定要在塞爾蒂克第7戰主場做些什麼，但當時我確實還沒有太多想法。」

報導指出，東冠第7戰的第4節剩下6分鐘時，射手羅賓森在突破了塞爾蒂克的防守後上籃，將比數差距擴大為94比73。那時對手喊暫停，羅賓森做了個手掌在耳邊「我聽不見」的挑釁手勢，全場瞬間鴉雀無聲。

羅賓森說：「如果那是在我投進第7個三分球後才做那樣的手勢會更棒，不過我全場只拿到10分，所以我沒有那樣的機會，但那時候我們領先超過20分，全場靜悄悄，我就想，就是這個時候了。」

被台灣球迷戲稱為「阿舍哥」的羅賓森，因為在2013年就讀美國密西根大學時，在校園附近的超市購買到阿舍乾麵，品嘗後從此「愛不釋口」，他在2020年透過經紀人主動聯繫台灣的阿舍食品，雙方因此展開合作。

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