NBA／熱火全力圍堵金塊約柯奇 巴特勒：5個人一起防守他

NBA總冠軍賽首戰將於台灣時間明天早上8時30分，由主場的丹佛金塊迎戰邁阿密熱火。南灘大軍預計將傾全力，對抗幾乎無解的金塊中鋒約柯奇，希望能延續老八傳奇。

今年無緣完成NBA例行賽最有價值球員3連霸的約柯奇（Nikola Jokic），似乎有意以季後賽成績來打臉那些投票的專家。約柯奇例行賽平均24.5分、11.8籃板、9.8助攻已相當驚人，到了季後賽已打完的15場比賽，更提升到29.9分、13.3籃板、10.3助攻。

約柯奇每場比賽還能以高達47.4%的三分球命中率，投進1.8記三分球，根本是所有球隊的夢魘。

根據ESPN報導，熱火今天練完球後，中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）受訪時也提到，「我只能迫使他做一些高難度的出手，然後就等著看結果。如果讓他（約柯奇）跟隊友們有連結，那是非常危險的事，以他的能力，隨便一場就能傳出12次助攻。」

拿下東區冠軍賽最有價值球員的「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）則認為，「我們必須5個人都一起防守他，約基奇在場上什麼都做得很好，我們必須一起填補那個空缺，一起搶籃板、防守不能有失誤，那麼就能有機會。」

約柯奇同樣在練球後接受訪問時說：「阿德巴約跟我是一樣的球風，但這不是我們2個人的對決，而是金塊和熱火的對決，我們都想要讓隊友盡快融入比賽節奏。」

根據NBA官網報導，金塊在本季季後賽的15場比賽中，每100回合可以攻下119.7分，是聯盟過去6年來在季後賽最會得分的球隊，尤其在西區冠軍賽對洛杉磯湖人，平均每100回合可攻下122.3分，要知道，湖人前2輪僅讓對手攻下106.5分。

不要以為金塊只攻不守，根據統計，金塊在季後賽平均讓對手的三分球命中率僅34.1%，是季後賽第2低。

金塊在季後賽前3輪的比賽，總計比對手多得125分，是NBA過去5個球季以來的最大差距；並且金塊目前維持主場8勝0敗，如果總冠軍賽又橫掃熱火的話，將成為史上第4支在季後賽主場10勝0敗的球隊。

反觀貧攻的熱火，只能靠著防守來延長戰線，季後賽讓對手平均每100回合攻下111.5分、防守排名第6。而熱火在例行賽製造對手失誤次數，也是全聯盟高居第3。

熱火和金塊分屬東、西區球隊，每年例行賽只會交手2次，在巴特勒來到熱火後的近4個賽季，金塊取得7勝1敗的絕對優勢，就看熱火能否繼續上演奇蹟。

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