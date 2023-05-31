NBA／喬丹又看走眼！馬丁2年前被黃蜂釋出貼文引網友朝聖

馬丁（Caleb Martin）在東區冠軍賽狂砍26分，完全證明自己的能耐。他生涯從黃蜂起步，但效力2季就被放棄，黃蜂官方2年前將他釋出的貼文近日被網友挖出「朝聖」，老闆「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）看人的眼光再度被調侃。

喬丹雖在球場上呼風喚雨，但看球員的眼光一直備受質疑，最著名的就是2001年挑中的選秀狀元布朗（Kwame Brown），最終被外界視為「史上最水狀元」。他經營黃蜂13季以來，僅3度打進季後賽，且都止步首輪。

馬丁轉戰熱火後，在東區冠軍賽的好表現讓喬丹再度被打臉，事實上一名球迷2年前就在黃蜂釋出馬丁的貼文下方留言，指出這是錯誤的操作，如今更被網友稱作「神預言」，並獲得3千多個讚。其他網友則紛紛調侃寫道，「又一次喬丹式災難」、「喬老闆的烙賽日常」、「巴特勒（Jimmy Butler）比喬丹偉大的原因」、「我們將發戒指給黃蜂」。

一名網友2年前指出黃蜂釋出馬丁是錯誤舉動，如今成為神預言，也獲得網友破3000個讚ㄩ 截圖自推特

馬丁當時和雙胞胎哥哥Cody共同效力黃蜂，最終球隊選擇留下天分較高的哥哥，去年夏天黃蜂以4年3200萬美元價碼續約，今年卻受傷病所困，只打了7場比賽。反觀弟弟則在熱火打出一片天，去年夏天以3年2050萬美元續約，從熱火的角度來看，可說是物超所值。

OFFICIAL: We have waived Caleb Martin



🔗: https://t.co/KHzg3DlIJ0 pic.twitter.com/Jxj7YueOO2 — Charlotte Hornets (@hornets) 2021年8月7日

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