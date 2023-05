NBA／溫班亞瑪大秀胯下換手暴扣 新人王盤口只有他與其他

法國大物溫班亞瑪(Victor Wembanyama)之所以早早被外界視為選秀狀元,除了誇張的身高、臂展外,與身材不相襯的協調性、爆發力也是主因。近日推特上一段「胯下換手灌籃」影片,就解釋了一切。

溫班亞瑪目前正隨隊征戰法甲聯賽,在推特瘋傳的影片中,能看到人高手長的他,在熱身時,將球往籃板一丟,隨即輕輕一跳,就完成一計「自拋自接胯下換手灌籃」。場面之驚人,讓外國網友不禁發文讚嘆:「等不及要在電玩裡實現這一招了!」

事實上除了是準狀元外,賭盤也老早認定他會是新人王大熱門,儘管選秀會還沒舉辦,誰會中選都是未知數,但由於溫班亞瑪的天賦史無前例,在《CluthPoints Betting》公布的最佳新秀盤口,只有「溫班亞瑪」以及「其他人」兩個選項,且賠率遙遙領先一大截。

