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NBA／溫班亞瑪大秀胯下換手暴扣 新人王盤口只有他與其他

聯合新聞網／ 綜合報導
溫班亞瑪已鎖定狀元位置。 法新社
溫班亞瑪已鎖定狀元位置。 法新社

法國大物溫班亞瑪(Victor Wembanyama)之所以早早被外界視為選秀狀元，除了誇張的身高、臂展外，與身材不相襯的協調性、爆發力也是主因。近日推特上一段「胯下換手灌籃」影片，就解釋了一切。

溫班亞瑪目前正隨隊征戰法甲聯賽，在推特瘋傳的影片中，能看到人高手長的他，在熱身時，將球往籃板一丟，隨即輕輕一跳，就完成一計「自拋自接胯下換手灌籃」。場面之驚人，讓外國網友不禁發文讚嘆：「等不及要在電玩裡實現這一招了！」

事實上除了是準狀元外，賭盤也老早認定他會是新人王大熱門，儘管選秀會還沒舉辦，誰會中選都是未知數，但由於溫班亞瑪的天賦史無前例，在《CluthPoints Betting》公布的最佳新秀盤口，只有「溫班亞瑪」以及「其他人」兩個選項，且賠率遙遙領先一大截。

馬刺抽中狀元籤後，溫班亞瑪前往聖安東尼奧幾乎已成定局，據傳日前總教練波波維奇（Gregg Popovich）前往法國，就是為了與他碰面，如今溫班亞瑪再次展現了自己的獨特，也讓粉絲更加期待他在NBA的發揮。

馬刺

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