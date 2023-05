NBA／痛批塞爾蒂克球迷粗魯 勇士格林笑：看你們輸球超爽的

熱火隊日前扛住系列賽三連敗壓力,在搶七大戰勝出淘汰塞爾蒂克前進總冠軍賽,而在邁阿密球迷歡呼的同時,勇士球星格林(Draymond Green)也異常興奮,原因是槓上了塞爾蒂克球迷。

雖然塞爾蒂克在東區冠軍賽落敗遠低預期,但部分綠衫軍球迷自我安慰,認為他們距離完成史無前例的0勝3敗大逆轉僅一步之遙,本季仍有可取之處。但格林對此不買帳,在節目上直言:「塞爾蒂克粉絲會找藉口,但我不想聽這些XX。」

格林持續傷口撒鹽對波士頓球迷開炮,「因為你們很粗魯,所以你們輸掉的時候,我超開心的!不是對泰托姆(Jayson Tatum)輸掉高興,而是對塞爾蒂克粉絲,尤其是住在你們那個區域的人,看你們輸掉,我很開心。」

即便對塞爾蒂克球迷沒好感,格林仍「好心」給予建議,「別再做你們現在做的這種人了;別再做你們現在會做的事了。」雖然他並未明說,但部分網友認為,惹惱格林的是波士頓當地嚴重的種族歧視問題。

最後,格林也點出塞爾蒂克球員的問題,「他們正如同原先預期的,在關鍵時刻表現地不像自己準備好了。」

Draymond pouring it on Boston💀



Full episode exclusively in the B/R app @TheVolumeSports https://t.co/d7VkV57e9s pic.twitter.com/mvZzqcHMlp