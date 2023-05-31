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NBA／痛批塞爾蒂克球迷粗魯 勇士格林笑：看你們輸球超爽的

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士格林對塞爾蒂克球迷相當感冒。 法新社
勇士格林對塞爾蒂克球迷相當感冒。 法新社

熱火隊日前扛住系列賽三連敗壓力，在搶七大戰勝出淘汰塞爾蒂克前進總冠軍賽，而在邁阿密球迷歡呼的同時，勇士球星格林（Draymond Green）也異常興奮，原因是槓上了塞爾蒂克球迷。

雖然塞爾蒂克在東區冠軍賽落敗遠低預期，但部分綠衫軍球迷自我安慰，認為他們距離完成史無前例的0勝3敗大逆轉僅一步之遙，本季仍有可取之處。但格林對此不買帳，在節目上直言：「塞爾蒂克粉絲會找藉口，但我不想聽這些ＸＸ。」

格林持續傷口撒鹽對波士頓球迷開炮，「因為你們很粗魯，所以你們輸掉的時候，我超開心的！不是對泰托姆（Jayson Tatum）輸掉高興，而是對塞爾蒂克粉絲，尤其是住在你們那個區域的人，看你們輸掉，我很開心。」

即便對塞爾蒂克球迷沒好感，格林仍「好心」給予建議，「別再做你們現在做的這種人了；別再做你們現在會做的事了。」雖然他並未明說，但部分網友認為，惹惱格林的是波士頓當地嚴重的種族歧視問題。

最後，格林也點出塞爾蒂克球員的問題，「他們正如同原先預期的，在關鍵時刻表現地不像自己準備好了。」

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