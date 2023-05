NBA／美媒曝綠衫軍威廉斯搶七戰抱病上陣 比賽中不斷嘔吐

塞爾蒂克昨日在搶七大戰慘敗熱火19分遭到淘汰,除了泰托姆(Jayson Tatum)開賽就扭傷腳踝影響發揮,美媒今天也揭露門神威廉斯(Robert Williams III)同樣受傷病折磨,才會只打14分鐘。

威廉斯昨日在短時間內砍下8分、摘下6籃板,再加上助攻與抄截各1,繳出相當有效率的成績,然而僅上場14分鐘卻是本季季後賽第二少,讓外界質疑是否有健康顧慮。

《Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)稍早證實這個猜測,表示威廉斯昨日腸胃狀況亮紅燈,「我被告知,威廉斯在賽中不斷嘔吐,他在比賽裡進進出出,當他從休息室走出來要回到場上時,馬上又會想吐,他正受腸胃病毒困擾。」

"I'm told that Robert Williams was throwing up during (Game 7)."



