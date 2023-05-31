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NBA／美媒曝綠衫軍威廉斯搶七戰抱病上陣 比賽中不斷嘔吐
塞爾蒂克昨日在搶七大戰慘敗熱火19分遭到淘汰，除了泰托姆（Jayson Tatum）開賽就扭傷腳踝影響發揮，美媒今天也揭露門神威廉斯（Robert Williams III）同樣受傷病折磨，才會只打14分鐘。
威廉斯昨日在短時間內砍下8分、摘下6籃板，再加上助攻與抄截各1，繳出相當有效率的成績，然而僅上場14分鐘卻是本季季後賽第二少，讓外界質疑是否有健康顧慮。
《Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）稍早證實這個猜測，表示威廉斯昨日腸胃狀況亮紅燈，「我被告知，威廉斯在賽中不斷嘔吐，他在比賽裡進進出出，當他從休息室走出來要回到場上時，馬上又會想吐，他正受腸胃病毒困擾。」
"I'm told that Robert Williams was throwing up during (Game 7)."— Stadium (@Stadium) May 30, 2023
Our NBA Insider @ShamsCharania has the details behind another Celtics' health matter. pic.twitter.com/AFkMW0UFlD
威廉斯上季入選NBA防守第二隊，他在防守端的貢獻對塞爾蒂克至關重要，儘管身體不適仍堅持抱病上場的精神令人欽佩。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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