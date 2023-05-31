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NBA／搶七擋下綠衫軍 巴特勒東冠MVP
去年東區冠軍賽對塞爾蒂克隊搶七大戰，錯失一記關鍵三分球讓球隊無緣晉級，「士官長」巴特勒昨天成功領軍復仇，全場進帳28分、7籃板、6助攻，幫助熱火隊在第七戰擋下「綠衫軍」，以103：84搶下暌違3年的總冠軍賽門票，將與金塊隊力爭金盃。
兩隊連續兩年在東區冠軍賽碰頭，熱火3連勝後苦吞3連敗，昨天在波士頓進行搶七大戰，熱火從開賽就靠區域防守成功壓制對手，加上塞爾蒂克一哥泰托姆扭傷腳踝影響進攻狀態，熱火一路領先以19分勝出。
去年搶七出局後誓言討回顏面，巴特勒昨天兌現承諾，並拿下東區冠軍賽MVP，他說：「我們不是只為東區冠軍打球，而是為了贏得一切。」
馬丁去年搶七只能在場邊觀戰，昨天也砍進4顆三分球，拿下26分10籃板，包括他在內，熱火昨天啟用的8名球員有5人為選秀落選球員，好表現也成為熱火今年上演「老八傳奇」的關鍵。
塞爾蒂克無緣成為史上首支在0：3落後下翻盤球隊。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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