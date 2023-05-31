NBA／搶七擋下綠衫軍 巴特勒東冠MVP

歷經7場苦戰，熱火最終仍是擋住塞爾蒂克的3連勝反撲，以一場大勝達成隊史第7次挺進總冠軍賽的成就；同時，熱火更成為史上第2支闖進總冠軍賽的老八種子。 熱火能在不被看好的情況下，從附加賽一路逆流而上

2023-05-31 00:31